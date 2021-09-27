31. Sabahattin Ali Kültür Günleri gerçekleştirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

31. Sabahattin Ali Kültür Günleri gerçekleştirildi

Habermetre - Haberler | Toplum
31. Sabahattin Ali Kültür Günleri gerçekleştirildi

31. Sabahattin Ali Kültür Günleri gerçekleştirildi-Kırklareli Belediyesi- Kırklareli Belediye Başkanlığı ve Kırklareli Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından gerçekleştirilen Sabahattin Ali Kültür Günleri'nin 31. si, 25-26 Eylül tarihlerinde Kırklarelililer ile buluştu.

KIRKLARELİ (Habermetre) - 31. Sabahattin Ali Kültür Günleri gerçekleştirildi- Kırklareli Belediyesi-

Kırklareli Belediye Başkanlığı ve Kırklareli Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından gerçekleştirilen Sabahattin Ali Kültür Günleri'nin 31. si, 25-26 Eylül tarihlerinde Kırklarelililer ile buluştu. ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, yazar Ali İhsan Görmez ve televizyoncu gazeteci Tuluhan Tekelioğlu'nun da iştirak ettiği etkinlikler, 25 Eylül Cumartesi günü saat 16. 00'da Sabahattin Ali heykeli önünde başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, çelenk sunumunun ardından sırasıyla; ÇYDD Kırklareli Şube Başkanı Birsen Meriç, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu konuştu.

Burada usta yazar, eserleri, sözleri, yaşadıkları ve bıraktığı izler ile anıldı. Konuşmalardan sonra Sabahattin Ali Sokağı'nda, "Türkiye'nin İz Bırakan Kadınları ve İlkler isimli fotoğraf sergisi gezildi. Sergi sonrası program yazar Ali İhsan Görmez'in paneli ile başladı. Burada Görmez, Sabahattin Ali için yazdığı ve 3 yıl emek verdiği Benim Meskenim Dağlardır kitabıyla ilgili çalışmalarını aktardı.

Daha sonra ise Çağdaş Gençlik ve Kadın Dayanışması tarafından "Şarkılarla Şiirlerle Sabahattin Ali" dinletisi izleyicilerle buluştu. Büyük beğeni ile eşlik edilen dinletinin ardından gazeteci Tuluhan Tekelioğlu'nun "Yapabilirsin" isimli belgesel gösterimi oldu. Programın sonunda Tekelioğlu ve Görmez, katılımcılara kitap imzaladılar.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Ebru Şallı Stefan Kuntz Burak Yamantürk
Spor Cüneyt Çakır Bülent Uygun Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Cengiz Ergün Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 31. Sabahattin Ali Kültür Günleri gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 11:06:34. #1.11#