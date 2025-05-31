31 Mayıs Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 31 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar li

31 Mayıs Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 31 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar li
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 31 Mayıs Cumartesi 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 31 Mayıs 2025 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 31 Mayıs 2025 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

31 Mayıs Cumartesi 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 31 Mayıs 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 31 Mayıs 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Kültür ve Turizm Bakanlığına Verilen Yetki ve Görevlerin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

–– İzmir Tınaztepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/05/2025 Tarihli ve 13551 Sayılı Kararı

–– Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin Genel Kurul Çağrı İlanlarının Resmî İlan Kapsamında Olduğu ve Bu İlanların Basın İlan Kurumu Aracılığıyla Süreli Yayınlarda Yayımlanmasına Dair Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Prensip Kararı (No: 220)

KARAR

–– İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜMÜ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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