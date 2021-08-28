31. Burhaniye Ören Kültür ve Sanat Festivali başladı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bu yıl 31'incisi düzenlenen "Burhaniye Ören Kültür ve Sana Festivali", törenle başladı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bu yıl 31'incisi düzenlenen "Burhaniye Ören Kültür ve Sana Festivali", törenle başladı.

Açılış törenine, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İYİ Parti Genel Başkan yardımcıları Ümit Özlale ve Ali Lapanta katıldı.

Özel, açılışta, "aşı olun" çağrısı yaptı, aşı karşıtlığına inanılmaması gerektiğini vurguladı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin tamamına yakınının aşısız olduğunu dile getiren Özel, salgının şakası olmadığını ifade etti.

Özlale ise Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini öne sürerek, "Güzel günler çok yakında. Çok değil bundan 5-6 sene sonra tarihçiler, siyaset bilimciler Millet İttifakı'nın cumhuriyet tarihinin önemli, en etkili, en pozitif siyasi oluşumu olarak hatırlayacaklar." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri festivalin açılış kurdelesini keserek stantları gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik