31. Akbank Caz Festivali'nin performansları çevrim içi izlenebiliyor - Haberler
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31. Akbank Caz Festivali'nin performansları çevrim içi izlenebiliyor

31. Akbank Caz Festivali'nin performansları çevrim içi izlenebiliyor
AA / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Kültür Sanat

31. Akbank Caz Festivali'nin konserlerinden oluşan bir seçki Akbank Sanat YouTube kanalında sanatseverlerle buluştu.

31. Akbank Caz Festivali'nin konserlerinden oluşan bir seçki Akbank Sanat YouTube kanalında sanatseverlerle buluştu.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, festival 1-10 Ekim 2021'de 10 farklı mekanda, Türk caz sahnesinden 100'ün üzerinde sanatçının performansıyla gerçekleştirildi.

Klasik ve modern cazın yanı sıra elektronik müzik, hip-hop ve dünya müziğinin farklı projelerini içeren programıyla dikkati çeken festivalin çevrim içi ulaşılabilen konserleri şöyle:

"Elif Çağlar Quartet feat. Defjen Daf Ensemble", "Baki Duyarlar JazzArk Project Feat. Şennur Dinleyen & Tolga Karaslan", "Ediz Hafızoğlu 'Nazdrave' feat. Ceylan Ertem", "Cenk Erdoğan 'OttoJazz' Ensemble", "İlhan Erşahin's İstanbul Sessions & Arto Tunçboyacıyan"

31. Akbank Caz Festivali'nin performansları çevrim içi izlenebiliyor

31. Akbank Caz Festivali'nin performansları çevrim içi izlenebiliyor

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

Hakan Binbaşgil, Festival, Youtube, Ekim, Kültür Sanat, Haber

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