300 yıllık oyuncaklar, müzeye dönüştürülen mağarada sergileniyor
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300 yıllık oyuncaklar, müzeye dönüştürülen mağarada sergileniyor

300 yıllık oyuncaklar, müzeye dönüştürülen mağarada sergileniyor
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Haberler | Güncel

1990 yılları arasında üretilen el yapımı 600 oyuncak sergileniyor.

GAZİANTEP'te, müzeye dönüştürülen mağarada 1700- 1990 yılları arasında üretilen el yapımı 600 oyuncak sergileniyor. Çocukların yanı sıra yetişkinlerin de nostaljik yolculuk yaptığı Oyun ve Oyuncak Müzesi'ni ayda 10 bin kişi ziyaret ediyor.

Kentin en eski mahallelerinden Bey Mahallesi'ndeki bir mağarada açılan Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi yoğun ilgi görüyor. 2 katlı mağaradaki 8 farklı galeride 1700- 1990 yılları arasında üretilen el yapımı 600 yakın oyuncak bulunuyor. Mağarada 24 ülkenin yöresel kıyafetlerini giyen çocuk maketleri ile Pinokyo, Mickey Mouse, Pamuk Prenses ve 7 Cüceler, Temel Reis, pelüş oyuncaklar, uçaklar, robotlar yer alıyor.

Oyun ve Oyuncak Müzesi Sorumlusu Aslıhan Yıkıcı, müzeye gelenlerin nostaljik yolculuk yaptığını belirterek, "Oyun ve Oyuncak Müzesi olarak ziyaretçi potansiyeli olan bir müzeyiz. Kontrollü normalleşmeyle birlikte ziyaretçi yoğunluğumuz tekrardan artış gösterdi. Pandemi döneminden önce aylık müzemizin 100 binin üzerinde ziyaretçisi oluyordu. Şu anda ise ayda 10 bin ziyaretçimiz geliyordu. Pandemi sürecinin ardından kontrollü normalleşme ile bu dönemde ziyaretçi sayımızın aylık 10 binin üzerine çıkacağını düşünüyoruz. Müzemizde 1700'lü yıllara ait Orta Asya'dan geldiği bilinen bir tahta tavşanımız var. Bunun dışında yine yüzyıllar öncesine ait oyuncaklarımız var. Çocukları ile müzeye gelen yetişkinler de çocukluklarında oynadıkları oyuncakları görerek nostalji yaşıyor. Müzemiz aslında önce yetişkinlerin sonra çocukların müzesi diyebiliriz" diye konuştu.'MÜZEDE ANILARIMIZI YAŞADIK'Şanlıurfa'dan gelip müzeyi dolaşan İbrahim Erol, çocukluğundaki oyuncakları görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Müzede çocukluk zamanından kalma oyuncakları görünce duygulandığını anlatan Erol, "Gaziantep'i gezmeye geldik. Oyuncak müzesi özellikle dikkatimizi çekti. Oyuncak müzesinde çocukluk zamanlarımızdan kalma oyuncakları görünce çok mutlu olduk. Biz nostalji yaşadık, çocuklarımız eğlendi" dedi.

Oyun ve Oyuncak Müzesi'ni çok beğendiğini ve her fırsatta ziyaret ettiğini belirten Şevval Polat ise, "Burada çok eski tarihlerden kalma oyuncaklar var. Pandemi sürecinin kontrollü normalleşmesiyle birlikte müze ziyaretlerine başladık. İlk durağımız da daha önce birçok kez ziyaret ettiğim Oyun ve Oyuncak Müzesi oldu. Her ziyaretimde çocukluğumu hatırladığım için sürekli buraya geliyorum" ifadelerini kullandı.


300 yıllık oyuncaklar, müzeye dönüştürülen mağarada sergileniyor
300 yıllık oyuncaklar, müzeye dönüştürülen mağarada sergileniyor
300 yıllık oyuncaklar, müzeye dönüştürülen mağarada sergileniyor
300 yıllık oyuncaklar, müzeye dönüştürülen mağarada sergileniyor
300 yıllık oyuncaklar, müzeye dönüştürülen mağarada sergileniyor
300 yıllık oyuncaklar, müzeye dönüştürülen mağarada sergileniyor
300 yıllık oyuncaklar, müzeye dönüştürülen mağarada sergileniyor
300 yıllık oyuncaklar, müzeye dönüştürülen mağarada sergileniyor
300 yıllık oyuncaklar, müzeye dönüştürülen mağarada sergileniyor
300 yıllık oyuncaklar, müzeye dönüştürülen mağarada sergileniyor
300 yıllık oyuncaklar, müzeye dönüştürülen mağarada sergileniyor
300 yıllık oyuncaklar, müzeye dönüştürülen mağarada sergileniyor
300 yıllık oyuncaklar, müzeye dönüştürülen mağarada sergileniyor
300 yıllık oyuncaklar, müzeye dönüştürülen mağarada sergileniyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca

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