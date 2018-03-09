300 Yıllık Handa Top Mermisi Bulundu

Gaziantep'teki yaklaşık 300 yıllık hanın restorasyonu sırasında patlamamış top mermisine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Şehitler Caddesindeki Mecidiye Hanı'nda Şahinbey Belediyesince restorasyon çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar sırasında toprağa gömülü halde yaklaşık 65 santimetre uzunluğunda top mermisine ulaşıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin ilk incelemesinin ardından mermi bulunduğu yerden kontrollü şekilde alınarak imha etmek üzere götürüldü.

Öte yandan olay yerinde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, polis ekiplerinden merminin müzelerde sergilenmesinin mümkün olup olmadığını sordu. Polis ekipleri ise merminin patlamamış olmasına rağmen ateşlenen bir mermi olduğunu, o yüzden içerisindeki patlayıcının temizlenmesinin pek mümkün olmadığını belirterek merminin imha edilmesi gerektiğini kaydetti.

Tahmazoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, restorasyonu yapılan hanın "Yeni Han" anlamına gelen Cedid Han ismiyle 1725 yılında inşa edildiğini söyledi.

Daha sonra Sultan Abdulmecid tarafından restore edilen hanın isminin Mecidiye Han olarak değiştirildiği ve bugüne kadar geldiğini anlatan Tahmazoğlu, son 20 yıldır da otopark olarak kullanılan hanın adeta kaderine terk edildiğini vurguladı.

Belediye olarak mülkiyet sahipleriyle görüşerek hanı satın aldıklarını ifade eden Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

"Burası tarihi olarak çok değerli. 2 katlı olmasına rağmen üst katı yıkılan han, araya beton bölümler eklenmiş. Şimdi ise biz aslına uygun hale getirmeye çalışıyoruz. 820 metrekarelik iç hanesi, 24 dükkanı, 34 tane hücresi olan bir hanı ayağa kaldırmak istiyoruz. Yıl sonuna kadar restorasyon çalışmalarını tamamlayıp, ardından da burayı sahaflar çarşısına dönüştürmek istiyoruz. Alt katta kitapçılar olacak, her hafta bir yazar gelecek, kentimizin sulu yemeklerinden oluşan bir restoran olacak. Buraya gelen insan hem maddi hem de manevi olarak kendisini doyuracak."

Gaziantep'in kadim bir şehir olduğuna işaret eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Burada restorasyon çalışmaları yaparken bir top mermisine rastladık. Bu kent, özellikle Kurtuluş Savaşı döneminde 60 bin top mermisinin atıldığı bir şehir. Restorasyon çalışmaları sırasında da top mermileriyle karşılaşabiliyoruz. Şu anda 65 santimetre uzunluğunda, 17 santimetre kalınlıkta bir top mermisine ulaştı ekiplerimiz. Polis ekiplerimizin incelemelerinin ardından barutu boşaltılıp müzelerimizde sergilemek isteriz. Ancak ilk gelen bilgiler tehlikeli olduğu ve imha edilmesi gerektiği yönünde.