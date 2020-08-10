30 yıllık Street Fighter yapımcılığından sonra Yoshinori Ono, Capcom'dan ayrılacağını Twitter'da açıkladı
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30 yıllık Street Fighter yapımcılığından sonra Yoshinori Ono, Capcom'dan ayrılacağını Twitter'da açıkladı

Yaklaşoık 30 yıldır Street Fighter üzerinde çalışan ve oyunları geliştiren baş yapımcı Yoshinori Ono, Capcom'dan ayrılarak artık sadece bir Street Fighter oyuncusu olacağını belirtti. Yoshinori Ono kimdir? Street Fighter sistem gereksinimleri neler? Street Fighter V Steam'de ücretsiz. Son 14 saat!

30 yıllık Street Fighter yapımcılığından sonra Yoshinori Ono, Capcom'dan ayrılacağını Twitter'da açıkladı
10.08.2020 08:52 | Son Güncelleme: 10.08.2020 08:55

Capcom şirketinin Ağustos 1987'de piyasaya sürdüğü oyun, günümüzde hala geniş kitleler tarafından sevilen bir video oyunudur. Takashi Nishiyama ve Hiroshi Matsumoto tarafından tasarlanan oyunda, çeşitli ülkelerin ün yapmış dövüşçülerinin üstünlük mücadelesini izliyoruz. Aslında kazananı belirliyoruz.

YOSHINORI ONO KİMDİR?

Japonya'nın en bilinen video oyunu yapımcılarından olan Yoshori Ono, dünya çapında Street Fighter ile tanınır. Capcom firması ile çalışan Ono, serinin öne çıkan yapımcıları arasındadır. Ono, 90'lı yıllarda Capcom'un ses ekibine katıldı. 1998 yapımı Street Fighter III: Alpha ve 1999 yapımı Street Fighter III: Third Strike'da ses yönetmenliği yaptı. Sonraki yıllarda ise dövüş oyunlarının yapımcısı veya baş yapımcısı olarak adını oyunların altına yazdırdı.

30 yıllık Street Fighter yapımcılığından sonra Yoshinori Ono, Capcom'dan ayrılacağını Twitter'da açıkladı

87 çıkışlı oyunun 10 yıl boyunca yaşadığı durgunluktan sonra markayı 2008 yılında dövüş oyunu türünde yeniden canlandırdı. Bu oyun Street Fighter IV'tü. Ve son olarak 2016 yılında Street Fighter V'in baş yapımcısı oldu.

Yoshinori Ono ayrıca Marvel VS Capcom: Infinite ve Devil May Cry gibi projelerde yer aldı.

Street Fighter serisi üzerinde yaklaşık 30 yıldır çalışan, oyunları geliştiren ve ekibe liderlik eden baş yapımcıdır. Capcom şirketinde geçen uzun süreden sonra ayrılma fikrini Twitter hesabından açıkladı. Sosyal medya hesabında çok aktif olan Ono, açıklamasını "3-2-1 SHORYUKEN!" diyerek bitirdi. Her yıl düzenlenen etkinliklerde hayranlarla bu şekilde bağıran yapımcı duygusal bir sonla kariyerini noktaladı.

30 yıllık Street Fighter yapımcılığından sonra Yoshinori Ono, Capcom'dan ayrılacağını Twitter'da açıkladı

YOSHINORI ONO YERİNİ YENİ NESİL CAPCOM ÇALIŞANLARINA BIRAKIYOR

9 Ağustos'ta Twitter hesabından açıklama yapan Yoshinori Ono, Street Fighter'ın yeni nesil Capcom çalışanları tarafında geliştirileceğini ve artık bir Street Fighter oyuncusu olacağını belirtti.

Twitter hesabında belirttiği açıklamada, birlikte çalıştığı tüm takım arkadaşlarıyla istifası ile ilgili iletişim kurmaya çalıştığını belirtti.

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Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 480, GTX 570, GTX 670, veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 (64-BIT)

İşlemci: Intel Core i5-4690K @3.50GHz veya AMD FX-9370

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 960 veya AMD Radeon R7 370

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

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