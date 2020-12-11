30 yıl önce onlar yapmıştı! Azerbaycan'daki kutlamalarda Ermeni askeri araçlarına ait plakalar sergilendi
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30 yıl önce onlar yapmıştı! Azerbaycan'daki kutlamalarda Ermeni askeri araçlarına ait plakalar sergilendi

11.12.2020 08:04 | Son Güncelleme: 11.12.2020 08:46
30 yıl önce onlar yapmıştı! Azerbaycan'daki kutlamalarda Ermeni askeri araçlarına ait plakalar sergilendi

İşgal altındaki topraklarını Ermenistan'dan kurtaran Azerbaycan'da dün zafer kutlaması yapıldı. Törenlerde, operasyonlarda ele geçirilen Ermeni askeri araçlarına ait plakalar da yer aldı. Bunun sebebinin ise Ermenilerin 30 sene önce Karabağ'ı işgal ettiğinde, sivillere ait araçların plakalarını söküp duvara asmalarının olduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, dün Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması sebebiyle gerçekleştirilen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycanlı vatandaşlar tarafından sevgi gösterileri ve coşkuyla karşılandı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev konuşma yaptı.

Diğer yandan tarihi törende üzerinde "Karabağ Azerbaycan'dır" yazan askeri araçtaki detay dikkatlerden kaçmadı.

ERMENİSTAN'A AİT ASKERİ ARAÇLARIN PLAKALARI SERGİLENDİ

Geçit törenine zemininde Karabağ'da ele geçirilen Ermenistan ordusuna ait araçların plakaları bulunan ''Karabağ Azerbaycan'dır'' yazılı askeri araç katıldı.

30 yıl önce onlar yapmıştı! Azerbaycan'daki kutlamalarda Ermeni askeri araçlarına ait plakalar sergilendi

30 YILLIK HESAP

Bu durumun sebebinin ise, Ermenilerin 30 sene önce Karabağ'ı işgal ettiğinde, sivillere ait araçların plakalarını söküp duvara asmaları olduğu ortaya çıktı. İzleyiciler arasında, törende sergilenen plakalarla 30 yıllık hesabın görüldüğü konuşuldu.

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