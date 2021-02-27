Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, 30 santimlik safra kesesi ile dünya tıp literatürüne girdi
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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, 30 santimlik safra kesesi ile dünya tıp literatürüne girdi

27.02.2021 12:58 | Son Güncelleme: 27.02.2021 13:43
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, 30 santimlik safra kesesi ile dünya tıp literatürüne girdi

Antalya'da şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran M.Y. adlı kadının safra kesesinin 7-10 santim olması gerekirken 30 santim uzunluğa ulaştığı belirlendi. Safra kesesi kapalı yöntemle çıkarılırken ameliyatı gerçekleştiren doktor, tespit edilen vakanın dünya çapında tıp literatüründeki ikinci vaka olduğunu söyledi.

Kumluca Devlet Hastanesi'ne başvuran M.Y. adlı kadın, şiddetli karın ağrısı şikayeti çektiğini, antibiyotik ve ağrı kesicilerin de kendisini rahatlatmadığını söyledi. İzmir'de oturduğunu, ancak orada ameliyat olma fırsatı bulamadığını belirten M.Y., hastanenin genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Raziye Duruk tarafından muayene edildi. Safra kesesinde taş olduğu belirlenen kadının ameliyat edilmesine karar verildi.

30 SANTİMLİK SAFRA KESESİ ÇIKTI

23 Şubat günü kapalı safra kesesi ameliyatına alınan M.Y.'nin karnına kamera eşliğinde 4 ayrı kesiden giriş yapıldığında şaşırtıcı bir durumla karşılaşıldı. M.Y.'nin safra kesesinin olması gerekenden çok büyük olduğu ve rahme doğru indiği belirlendi. Ameliyat sonucu M.Y.'nin normalde 7- 10 santim olması gerekirken, yaklaşık 30 santim uzunluğuna ulaşan safra kesesi alındı. Safra kesesinden irili ufaklı çok sayıda taş da çıkarılan M.Y., sağlığına kavuştu.

"DÜNYA ÇAPINDA TIP LİTERATÜRÜNDEKİ İKİNCİ VAKA"

Op. Dr. Raziye Duruk, hastasından çıkardığı 30 santimlik safra kesesinin dünya tıp literatürüne girdiğini söyledi. Daha önce 2017 yılında Hindistan'da 30 santim uzunluğunda safra kesesi vakasının tespit edildiğini ve literatüre girdiğini anlatan Op. Dr. Raziye Duruk, ameliyat sürecini şöyle anlattı:

"Hastam M.Y. safra kesesinde taş olduğunu, şiddetli karın ağrısı olduğunu, İzmir'de ikamet ettiğini, antibiyotik ve ağrı kesicilerle rahatlamadığını, ameliyat olmak istediğini, fakat İzmir'de pandemi yoğunluğundan dolayı ameliyat olamadığını, bu sebeple tarafıma başvurduğunu ifade etti. Hastayı değerlendirildikten sonra safra kesesindeki taş için kapalı safra kesesi operasyonu planladım. 23.02.2021 tarihinde hastayı ameliyata aldım. Kapalı ameliyat için kamera eşliğinde hastanın karnına girdiğimizde devasa bir kitleyle karşılaştık. Yaptığımız incelemenin akabinde bu kitlenin safra kesesi olduğunu ortaya koyduk. Ekip olarak oldukça şaşırdık, çünkü normalde safra kesesi karaciğer yatağında, karaciğerin altında gömülü halde bulunan bir organdır. Hastamızın safra kesesi karaciğer yatağından taşmış ve hastanın rahmine kadar uzanmaktaydı. Hastanın ameliyatını kapalı teknikle açık ameliyata geçmeden karına açtığım 4 küçük delikten tamamladım. Safra kesesinin operasyondaki boyutu yaklaşık 30 santim civarında, içi boşaltılmış haldeki uzunluğu 20 santimdir. İçerisinden çok sayıda büyük taş çıkarıldı. Tıp literatüründe benzer tek bir vaka bulunmaktadır. 2017 yılında Hindistan'da 30 santim uzunluğunda bir safra kesesi vakası tespit edilmiştir. Hastanemizde tespit edilen vaka dünyanın en büyük iki safra kesesinden biridir ve dünya çapında tıp literatüründeki ikinci vakadır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARIKAYALI

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