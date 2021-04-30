30 nisan 2021 cuma namazı kılınacak mı? Bugün Cuma namazı kılmak yasak mı? Tam kapanmada Cuma namazı kılınacak mı?

Başlayan sokağa çıkma yasağı sonrasında vatandaşlar merak edilen soruları araştırmaya başladı. Peki, 30 nisan 2021 cuma namazı kılınacak mı? Bugün Cuma namazı kılmak yasak mı? Tam kapanmada Cuma namazı kılınacak mı?

Türkiye koronavirüs salgınında tam kapanma sürecine geçti. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre 17 günlük tam kapanmada, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek sokağa çıkma yasağındaCuma namazı kılınacak mı? 30 nisan 2021 cuma namazı kılınacak mı? Bugün Cuma namazı kılmak yasak mı? Tam kapanmada Cuma namazı kılınacak mı?

TAM KAPANMADA CUMA NAMAZI YASAKMI?

Tam kapanma dönemine geçiş öncesinde cuma namazının kılınıp kılınmayacağı soruları gündeme gelmişti. "Tam kapanmada cuma namazı kılınacak mı, camiler açık mı?" sorularına yanıt Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi. Diyanet TV ekranlarından canlı yayınlanan "İyilik Vakti" programının konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tam kapanma sürecinde teravih hariç camilerde cemaatle namaz kılınacağını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet TV ekranlarından canlı yayınlanan "İyilik Vakti" programının konuğu oldu.Başkan Erbaş, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde uygulanacak tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirtti.Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek, şöyle konuştu:"Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah."

CUMA NAMAZI KAÇ DAKİKA SÜRER?

Cuma namazı için herhangi bir süre standardı bulunmamakla birlikte ortalama 45 dakika ile 1 saat arası süreceği düşünülmektedir. Cuma namazının kaç dakika süreceği, namaza giden kişinin zühr-ü ahr gibi namazları kılıp kılmamasına da bağlıdır.