30 kişinin 16 yaşındaki kıza istismarda bulunması İsrail'i ayağa kaldırdı İsrail'in Kızıl Deniz kıyısında bulunan Eilat kentinde 20 yaşlarda olan 30 kişinin 16 yaşındaki bir kıza cinsel tacizde bulundukları ortaya çıkmasından sonra İsrail genelinde protestolar başladı.

İsrail'in Kızıl Deniz kıyısında bulunan Eilat kentinde 20 yaşlarda olan 30 kişinin 16 yaşındaki bir kıza cinsel tacizde bulundukları ortaya çıkmasından sonra İsrail genelinde protestolar başladı. Medya organları tacizde bulunan 30 kişinin otelin önünde sıraya girip tek tek kızın odasına girip taciz ettiklerini söyledi.

Polis, şu ana kadar kızı cinsel içerikli videolarını sosyla medya üzerinden paylaşmakla tehdit eden iki kişiy gözlatına aldı.

Ülke genelinde kendisne gösterilen destek dolayı cesaret alan kız, geçe nhafta polise başına gelenleri anlattığını ama polisin olayın üzerine gitmediğin söyledi. Taciz olayı ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktıkça Tel Aviv gibi büyük şehirler başta olmak üzere tüm ülkede protestolar başladı.

Protestoların yayılması üzerine başbakan Minister Benjamin Netanyahu, tacizcilerin tümünün adalet önüne çıkarılması çağrısında bulunarak kadınlara karşı işlenen her türlü suça karşı olduklarını söylerek bu taciz olayı tek bir kişiye karşı değil tüm insanlığı karşı yapılmış ve herkes tarafından kınanması gereken bir suç olduğunu söyledi.

Tüm ülkede kendisi için yapılan destek gösterilerinden dolayı çok mutlu olduğunu ve güçlü olduğunu hisseden kız, her şeye rağmen yaşadığını işkenceyi hiç kimsenin bilmeyeceğini söyledi. Protestolara katılanlar, susmayacağız,erkek çocuklarımı ahlak konusunda eğitmeliyiz gibi pankartlar açtı. Polis, kızınotelde arkadaşalrı ile alkol aldıktan sonra otelin tuvaletine girdiğini bu sırada iki kişinin kızı zorla otelin oeteli nbir odasıan götürdüğünü ve cinsel istismarda bulundu. Gözlatına alınan başka bir kişi de adamların kıza tacizde bulunak için otelim önünde sıraya giridklerini söyledi. Olayı araştırmak için özel bir ekip kuruldu.