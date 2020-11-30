30 Kasım - 6 Aralık haftasına burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı

Ünlü Astrolog Aysun Koç'un haftalık burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak? İşte 30 Kasım- 6 Aralık tarihleri arasına etki edecek burç yorumları...

KOÇ: Ödemeler, ek gelirler, alacak-verecek konuları haftanın ana teması. Bazı koçlar eşleriyle ortak bir iş için anlaşma yapabilirler. Yakın ve uzak akrabalarla ilgili bazı sizi yaralayan problemleri çözerek rahatlayabilirsiniz. Hasta olanlar operasyon geçirebilirler veya tedavileri sayesinde iyileşebilirler.

BOĞA: Pazartesi günü ödemeleri çözdükten sonra, evliliğinize veya ortaklı işlerinize yoğunlaşacaksınız. Bazı ortaklık veya evliliklerde maddi veya sevgisizlik nedeniyle ani krizler çıkabilir. Geçmişte canınızı sıkmış olan bazı konuların yaralarını sarma fırsatı mevcut. Arkadaşınıza borç para verirseniz almakta zorlanırsınız.

İKİZLER: Burcunuzda gerçekleşen Ay tutulması etkisiyle önümüzdeki 6 aylık dönemde, bekarlar evliliğe dönük adımlar atabilirler. Yeni ortak işlere girebilirsiniz. Burada en önemli konu ne kadar dürüst olduğunuz. Kariyerinizle ilgili kısa vadeli amacınıza ulaşabilirsiniz. Her konuda ani gelişmelere dikkat!

YENGEÇ: Hafta başı günlük işlerle ilgilenirken, sonrasında sevdiğiniz veya çocuğunuzla ilgili konulara odaklanmanız gerekecek. Bazı yengeçler bu haftaki Ay tutulması etkisiyle; önümüzdeki 6 aylık dönemde kadersel temalı olaylar yaşayacaklar. Devam eden rahatsızlığı olanlar hastanede tedaviyle iyileşebilirler.

ASLAN: Genel anlamda ailenize veya emlak konularına yoğunlaşacaksınız. Önümüzdeki 6 aylık dönemde sosyal çevrenizle ilgili yeni gelişmeler olabilir. Duygularınızla hareket ederseniz yanılacağınız bir hafta olduğu için, akılcı hareket etmeniz en iyisi. Uzaktaki aile fertleriyle ilgili yaraları sarma vakti.

BAŞAK: Aile, ev ve emlak konularıyla daha çok ilgileneceksiniz. Ay tutulmasının kariyer evinizde olmasıyla da, kariyerinizle ilgili ani gelişmeler olabilir. Yeni iş anlaşmaları, sözleşmeleri yapabilirsiniz. Yakın çevrenizden ticaret ve medya konularında destek alabilirsiniz. Kadınlarla anlaşmakta zorlanabilirsiniz.

TERAZİ: Yakın çevrenize veya kardeşinize odaklanacaksınız. Ticaret, iletişim konuları ön planda. Yeni bir otomobil alabilirsiniz. Hukuk, eğitim, yurt dışı bağlantılı konulardaki işlerinizde hızlı sonuçlar elde edebilirsiniz. Dürüst olanın kazanacağı bir dönem. Bazı sorunlu evlilik veya ortaklıklar bitebilir.

AKREP: Maddi konular, alacaklar ve ödemelere yoğunlaşacağınız bir hafta. Evlilik veya ortaklıklarda parasal konular yüzünden ani sorunlar çıkabilir. Bekarlar aşk yaralarını sarabilirler. Çocuğunuzla ilgili canınızı sıkan problemleri çözebilirsiniz. Kısa vadeli bir hedefinize ulaşabilirsiniz.

YAY: Kendinize odaklanacağınız bir dönemdesiniz. Sorunlu olan evlilik ve ortaklıklar bir anda bitebilir. Ani gelişen gizli aşk ilişkilerinin ortaya çıkması olayları hızlandıracaktır. Dürüst olan hakkını alacaktır. Yapacağınız yeni anlaşmalar sayesinde gelirinizi artırabilirsiniz. Maddi manevi yaralarınızı sarabilirsiniz.

OĞLAK: Sosyal olmak isteyeceğiniz bir hafta. Maddi kazançlarınızı aileniz ve sevdikleriniz için fazlaca harcayabilirsiniz. Bu hafta aklınızla duygularınız çelişeceği için karar vermekte zorlanacaksınız. Arkadaş çevreniz yüzünden ailenizle aranız bozulabilir. Kardeş veya yakın arkadaşınızla bazı sorunları aşarak rahatlayabilirsiniz.

KOVA: Kariyerinize yoğunlaşacaksınız. Aile üyeleriyle projeler geliştirebilir, yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Ay tutulmasının etkisiyle, bazı kovalar emlak alımı yapabilir veya ev değiştirebilirler. Bu nedenle fazla harcamalar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Kardeş veya uzak akrabalarla ilgili ani gelişmelere dikkat!

BALIK: Yurt dışı, eğitim, hukuk veya uzak akrabalarla ilgili konular ön planda olacak. Bu konularda çıkacak ekstra ödemeler canınızı sıkabilir. Yakın çevrenizle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Bu hafta duygularla değil, akılcı kararlar alma zamanı. Bekar balıklar evliliğe dönük olarak yeni biriyle tanışabilirler.

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Not: Unutmayın ki; doğum haritası parmak izi gibidir. Burçlar sadece %20 sonuç verir. Yükselen burcunuzu da okuyun lütfen.