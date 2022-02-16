30 günlük bebeğe Covid-19 aşısı yapan sağlık ekibine soruşturma izni verilmedi

İZMİR (DHA) - İZMİR'de geçen yılın temmuz ayında 30 günlük bir bebeğe Hepatit-B yerine Covid-19 aşısı yapılmasıyla ilgili ailenin yaptığı suç duyurusunun ardından, Bornova Kaymakamlığı tarafından hemşire ve sağlık ekibi hakkında art niyet ve bebekte yan etki olmadığı gerekçesiyle soruşturma izni verilmediği ortaya çıktı. Ailenin avukatı Dilek Güzel, karara itiraz ettiklerini söyledi.

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, katıldığı bir televizyon programında bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığını, bu hatanın sadece bir kere olduğunu ve bebeğin ailesinin haberdar edildiğini söyledi. Olayın ardından, ailenin Avukatı Dilek Güzel yaptığı açıklamada 1 Temmuz 2021 tarihinde, 1 aylık bebeğe Hepatit-B aşısı yerine yanlışlıkla Biontech Covid-19 aşısı yapıldığı iddiasına ilişkin, bebeğin ailesinin aşıyı yapan hemşire ve sağlık ekibi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Savcılığa yapılan suç duyurusunun ardından yürütülen soruşturmada, Bornova Kaymamakamlığı tarafından 'soruşturma izni verilmemesine' karar verildiği ortaya çıktı. Aile, avukatları aracılığıyla İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz etti.