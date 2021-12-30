30 Aralık Masterchef son dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Son 5'e hangi isimler kaldı? Eleme adayları kimler oldu?

Masterchef heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar son 4'e kalmak için kıyasıya mücadele ediyor. Bugün Dilara son 5'e kalmayı garantilemişti. Peki, 30 Aralık Masterchef son dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Tahsin mi? Sergen mi? Eren mi? Hangi isim dokunulmaz oldu? Hangisi eleme adayı oldu?

MASTERCHEF HAFTANIN İLK 2 ELEME ADAYI KİMDİR?

İlk 2 eleme adayı Burcu ve Hasan oldu. Kırmızı takımdan Burcu ve Hasan haftanın ilk 2 eleme adayı olmuştu.

MASTERCHEF 30 ARALIK DIŞ OYUN KAZANANI KİM OLDU?

Bugün aşağıdaki yemekler yapıldı:

- İstiridye Mantarlı Strudel

- Portakal Soslu Ördek Göğsü

- Creme Brulee

KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM

Oylama sonucunda Kırmızı takım 12-9 kazandı ve böylece mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.

MASTERCHEF SON DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün Danilo Şef'in imza tabağı "Üçlü İşkembe" yemeği yapılacak. En iyi tabak dokunulmazlığı alacak. Yarışma halen devam ediyor. Sonuçlarını bittiğinde yazacağız.

Dokunulmazlığı Eren kazandı. Yapılan oylamada haftanın 3. eleme adayı Tahsin oldu.

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