30 Aralık Masterchef son dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Son 5'e hangi isimler kaldı? Eleme adayları kimler oldu?
Masterchef'te bugün son dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Dış oyunu kırmızı takım kazanmıştı ve mavi takım şimdi kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, 30 Aralık Masterchef son dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Son 5'e hangi isimler kaldı? Eleme adayları kimler oldu? İşte ayrıntılar...
Masterchef heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar son 4'e kalmak için kıyasıya mücadele ediyor. Bugün Dilara son 5'e kalmayı garantilemişti. Peki, 30 Aralık Masterchef son dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Tahsin mi? Sergen mi? Eren mi? Hangi isim dokunulmaz oldu? Hangisi eleme adayı oldu?
İlk 2 eleme adayı Burcu ve Hasan oldu. Kırmızı takımdan Burcu ve Hasan haftanın ilk 2 eleme adayı olmuştu.
Bugün aşağıdaki yemekler yapıldı:
- - İstiridye Mantarlı Strudel
- - Portakal Soslu Ördek Göğsü
- - Creme Brulee
KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM
Oylama sonucunda Kırmızı takım 12-9 kazandı ve böylece mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.
Bugün Danilo Şef'in imza tabağı "Üçlü İşkembe" yemeği yapılacak. En iyi tabak dokunulmazlığı alacak. Yarışma halen devam ediyor. Sonuçlarını bittiğinde yazacağız.
Dokunulmazlığı Eren kazandı. Yapılan oylamada haftanın 3. eleme adayı Tahsin oldu.
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