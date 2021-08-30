30 Ağustos Zaferinin 99. Yıldönümü
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30 Ağustos Zaferinin 99. Yıldönümü

30 Ağustos Zaferinin 99. Yıldönümü
Anadolu Ajansı / Emre Evren - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Besni, Kahta ve Gölbaşı ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yıldönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adıyaman'ın Besni, Kahta ve Gölbaşı ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yıldönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Besni Hükümet konağı önünde düzenlenen törende Kaymam Nazlı Demir, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Çelenk sunum töreninin ardından Kaymakam Demir, kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

Törene, Belediye Başkanı Mehmet Eyyüp Emre, kurum amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kahta

Kahta ilçesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakamlık önünde düzenlenen törende, Kaymakam Abdil Koç ile Belediye başkanı Yusuf Turanlı Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Gölbaşı

Gölbaşı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

Atatürk Anıtı önünde başlayan törene Kaymakam vekili Tut Kaymakamı Muhammet Tugay, Belediye Başkan vekili Ahmet İşler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, siyasi partilerin temsilcileri, gaziler, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Program Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayla sona erdi.

30 Ağustos Zaferinin 99. Yıldönümü
30 Ağustos Zaferinin 99. Yıldönümü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren

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