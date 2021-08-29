30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun
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30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun
Habermetre - Haberler | Toplum

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay'ın mesajı şöyle:

"Zaferler ayı olarak andığımız Ağustos ayının 30'una tekabül eden, sonu şanlı bir zaferle neticelenen Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99. yıl dönümünü kutluyoruz.

Coşkuyla ve gururla gönüllerimize kazınan bu önemli günde ecdadımız; istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna işgalcilere karşı topyekün taarruza geçerek, milletimize asla pranga vurulamayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir.

Anadolu'nun dört bir tarafının işgale maruz kaldığı o karanlık günlerde milletimiz umudunu asla yitirmemiş, kurtuluşun anahtarını iman dolu gönüllerinde bulmuştur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla 24 Ağustos günü Konya'mızın Akşehir ilçesindeki Batı Cephesi Karargahı'ndan yola çıkan kahraman askerlerimiz, çetin bir mücadele sonucu bağımsızlığımızın ilk adımını atmış, Anadolu'yu işgalcilerden temizlemiştir.

Bu bakımdan bu kutlu zafer, biz Konyalılar açısından da ayrı bir önem taşımaktadır. Tarihimizin her döneminde ecdadımızın merkezi olan Selçuklu'nun kadim başkenti Konya'mız, kurtuluş mücadelemizde de en önlerde yer almıştır.

Yıllar süren savaş ve yoklukla sınanmış milletimiz, şartlar ne olursa olsun esareti ve teslimiyeti asla düşünmemiş, şahadeti esas alarak gönüllerinde yaktıkları Büyük Taarruz ateşiyle, sonunda kurtuluşa ve bağımsızlığına kavuşmuştur.

Ecdadımızdan bizlere miras kalan bu ruh, ülke olarak girdiğimiz her mücadelede, her çetin dönemde bizlere ışık tutacak, yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.

Bizler de bu ruhu ve bilinci gelecek nesillerimize aktaracak, milli ve manevi bilinçle yetişen sağlam nesillerle, ülkemizin yarınlarını daha güçlü şekilde inşa edeceğiz.

Büyük Taarruz'la başlayıp, büyük bir zafere dönüşen bu kutlu günün 99. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; ordumuzun tüm kahramanlarını ve onları duaları ile hiç yalnız bırakmayan cümle ecdadımızı rahmetle, minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. "

Kaynak: Habermetre

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