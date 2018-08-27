Türkiye Satranç Federasyonu Kilis Temsilciliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç turnuvası düzenlendi.

Zeytçioğlu İlkokulunda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç turnuvasında açık kategorisinde birinciliği Kazım Kaya, ikinciliği Mehmet Emir Can, üçüncülüğü Murat Bostancı, 12 yaş ve altı kategorisinde birinciliği Mehmet Polat, ikinciliği Hakan Kaya ile üçüncülüğü Serkan Kaya kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonu Kilis Temsilcisi Gönül Çelen, Turnuvaya katılan sporcuları tebrik eder dereceye giren sporcuların başarılarının devamını beklediklerini söyledi. - KİLİS