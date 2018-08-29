30 Ağustos Zafer Bayramı'na Doğru

Türkiye Barolar Birliğinden (TBB) 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlandı.

TBB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Büyük Zafer'in 96. yılında, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere kurtuluş yolunu açan şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz."ifadelerine yer verildi.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında tüm Anadolu'nun işgalci devletler tarafından harita üzerinde paylaştırıldığı hatırlatılan açıklamada, 26 Ağustos 1922 sabahı, Türk topçusunun cehennem ateşinin ardından parıldayan süngüleriyle hücuma geçen Türk askerinin işgalcilerin bir yıldır tahkim ettikleri Afyon cephesini birkaç saatte darmadağın ettiği anımsatıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"TBMM Başkanı Mustafa Kemal Paşa'nın komutasındaki Türk Ordusu, Yunan Ordusunun asli unsurlarını 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde imha edecektir. 30 Ağustos-9 Eylül arası, komutanları esir düşmüş, emir komuta düzenleri alt üst olmuş yenik işgalcilerin yakıp yıkarak kaçışı, Mehmetlerin kovalamasıyla geçecek bir süredir."