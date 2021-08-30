30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor
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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Edirne'de Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu'nun anıta çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Valilikte devam eden törende Vali Canalp tebrikleri kabul etti.

Ardından Talatpaşa Caddesi'nde devam eden törende Vali Canalp, Belediye Başkanı Gürkan ve Tuğgeneral Cihanoğlu vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Binbaşı Caner Aktay, Zafer Bayramı'nı kutlamanın gurur ve heyecanının yaşandığını söyledi.

30 Ağustos'ta Türk ordusunun eşine az rastlanır bir zafer elde ettiğini belirten Aktay, "Türk milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 99 yıl önce bugün, kahramanlık ve şeref dolu tarihiyle yeniden dirilerek topyekün bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır." şeklinde konuştu.

Tören, askeri birlikler ve araçların geçişiyle sona erdi.

Kırklareli

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Osman Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran ve Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından tören Kırklareli Valiliğinde devam etti.

Kutlamalar kapsamında Vali Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Savran, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile Belediye Başkanı Kesimoğlu tebrikleri kabul etti.

Ardından Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende Bilgin, Savran ile Kesimoğlu, askeri araç ile vatandaşların bayramını kutladı.

Yüzbaşı Turgut Avcı, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamanın gurur ve mutluluğunun yaşandığını söyledi.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi sunuldu, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Tören askeri birlikler ve araçların, askeri bando eşliğinde tören geçişiyle sona erdi.

Tekirdağ

Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kutlamalar kapsamında Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Sahil dolgu alanında devam eden törene Vali Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Şahin Yenilmez, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Emniyet Müdürü Hakan Mehmet Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, kurum müdürleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Yıldırım, Garnizon Komutanı Yenilmez ve Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak askeri araç ile vatandaşların bayramını kutladı.

Topçu Üsteğmen Serkan Ünal, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, 30 Ağustos'un, Türk milletinin kurtuluş mücadelesi olduğunu söyledi.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü sporcuları da denizde gösteri sundu.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçılar da bayraklarla süsledikleri tekneleri ile denizde tur attı.

Tören, askeri birlikler ve araçların geçişiyle sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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