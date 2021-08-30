30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Yol kenarında bayrak sallayan vatandaşlar Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın vatadanşları selamlaması Kortej geçişi Halk oyunları gösterisi Türk Bayrağı ve Atatürk posteri ile...

Yol kenarında bayrak sallayan vatandaşlar

Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın vatadanşları selamlaması

Kortej geçişi

Halk oyunları gösterisi

Türk Bayrağı ve Atatürk posteri ile geçiş

Gazilerin geçişi

Askeri araçların geçişi Malatya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Malatya'da Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk anıtına Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından çelenk sunuldu.

Vali Aydın Baruş, anıt şeref defterine, günün anlam ve önemini belirten yazı kaleme aldı. Anıt önündeki törenin ardından Baruş, makamında askeri ve mülki erkanın tebriklerini kabul etti.

İnönü Caddesi'nde devam eden tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Baruş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Arslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, askeri araçtan alanda bulunanları selamladı.

Daha sonra askeri tören birlikleri ve zırhlı araçlar geçiş yaptı.

Törende Kara Havacılık Alay Komutanlığına bağlı helikopterler de uçuş gerçekleştirdi.

Törene AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile diğer ilgililer katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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