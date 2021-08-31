30 Ağustos Zafer Bayramı Kartal'da coşkuyla kutlandı
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30 Ağustos Zafer Bayramı Kartal'da coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Kartal'da coşkuyla kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Büyük Taarruz'un zaferle sonlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümü Kartal'da bir dizi etkinlikle kutlandı.

Büyük Taarruz'un zaferle sonlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümü Kartal'da bir dizi etkinlikle kutlandı. Etkinlikler kapsamında 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması Kartallı Kazım Meydanından başlayan yürüyüş ile başladı. Kartal meydanında son bulan yürüyüş sonrasında ünlü sanatçı Ümit Besen ve Pamela Kartal'da müzikseverlerle bir araya geldi.

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümünü Kartal'da 6 gün süren 20 farklı etkinlik ile kutlanıyor. Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen organizasyonda, Türkiye'nin önde gelen sanatçıları performanslarını sergilerken, günün anlam ve önemini yaşatan spor etkinlikleri, sergiler ile birbirinden farklı mahalle eğlenceleri de düzenleniyor.

6 gün sürecek kutlamaların kapsamında 30 Ağustos Pazartesi akşamı, Kartallılar, Kartallı Kazım meydanından Kartal meydanına yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sonrası ünlü sanatçı Ümit Besen ve Pamela Kartal'da müzikseverlerle buluştu. Kartal Meydanında düzenlenen konserde Ümit Besen ve Pamela en sevilen şarkılarını Kartallılar ile birlikte seslendirdi. Konsere katılan vatandaşlar hem eğlendi hem coşkulu anlar yaşadı. Başkan Gökhan Yüksel de konsere katılarak sahnede Ümit Besen ve Pamela'ya çiçek takdim etti.

Şarkıcı Ümit Besen, " Başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitleri ve silah arkadaşlarını rahmetle, saygıyla anıyoruz. Bu gün Türkiye'de yaşayan herkesin milli duygularının kabarık olduğu bir gündür. Ne mutlu bize, ne mutlu Türküm diyene." dedi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Gazi Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını iyi benimseyip koşmamız gerekiyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı konserlerimiz devam edecek. 30 Ağustos demek kuva-i milliye ruhu demek, Afyon'da Kocatepe'de Dumlupınar'da kuva-i milliye kahramanları demek. Ben inanıyorum ki atamızın emanetini bizler yani gençler daha ileriye taşıyacağız" dedi. - İSTANBUL

30 Ağustos Zafer Bayramı Kartal'da coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Kartal'da coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Kartal'da coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Kartal'da coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Kartal'da coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Kartal'da coşkuyla kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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