30 Ağustos Zafer Bayramı dijital gösterisi 19 Eylül'de sona erecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen "30 Ağustos Dijital Gösterimi", 19 Eylül'de sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos 1922'de zaferle neticelendirdiği Büyük Taarruz'un 99. yılında, "30 Ağustos Dijital Gösterimi" düzenlendi.

"360 Kültür Sanat" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ve Büyük Taarruz'un akıllarda kalan kareleriyle tarihe bir yolculuk yapma imkanı sunan dijital gösterim, 19 Eylül'de saat 19.00'da Marmaray Yenikapı İstasyonunda sona erecek.

Türk milletinin verdiği bağımsızlık mücadelesini unutturmamak adına, yeni iletişim araçları kullanılarak hazırlanan sergide, 30 Ağustos'ta kazanılan zafer anlatılıyor. Anadolu'nun kapılarını düşmana kapatan bu tarih, çeşitli dönem fotoğrafları ve arşiv görüntüleriyle zenginleştirilen üç boyutlu hologram filmiyle sergileniyor.

"360 Kültür Sanat 30 Ağustos Dijital Gösterimi" üç salondan oluşuyor

Üç salondan oluşan "360 Kültür Sanat 30 Ağustos Dijital Gösterimi"nin Hologram Film Odasında, "Büyük Zaferin Bayramı: 30 Ağustos" film gösterimi sunuluyor. Filmde, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışından Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Büyük Taarruz'a kadar Milli Mücadele dönemi yer alarak, Anadolu'nun işgali, Türk halkının şanlı direnişi, Kuva-yi Milliye ve ardından düzenli orduya geçiş, TBMM'nin Milli Mücadele'yi idare etmesi, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taarruz'a hazırlık ve 30 Ağustos zaferi ele alınıyor.

2. Bölüm LED Ekranlarda ise Kurtuluş Savaşı'nda mücadele eden kahraman komutanlar, fotoğrafları ve isimleri ile tanıtılıyor.

3. Bölüm Video Mapping alanında da Türk askerinin Kurtuluş Savaşı'nda verdiği canhıraş mücadele, dönem video görüntüleriyle sergileniyor. Askerin Büyük Taarruz'a hazırlığı, cepheye sevki, cephe gerisinde yapılan çalışmalar ve hücuma kalkış enstantanelerinden oluşan görüntüler yer alıyor.