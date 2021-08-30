30 Ağustos Zafer Bayramı
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30 Ağustos Zafer Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çalık, mesajında, 30 Ağustos'un tarihi boyunca önüne çıkan tüm engelleri birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla aşan aziz milletin mücadele iradesinin ortaya konulması ve milletin istiklale, bağımsızlığa olan inancının tezahürü olması hasebiyle büyük anlam ifade ettiğini belirtti.

O dönemdeki yokluk ve imkansızlığa rağmen aziz milletin milli ve manevi değerlerini canı pahasına korumasını bildiğini aktaran Çalık, "Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de, Büyük Taarruz'da olduğu gibi 15 Temmuz'da da ülkesine, değerlerine ve namusuna sahip çıkan milletimizle birlikte büyük ve güçlü Türkiye için canla başla çalışmaya, ülkemizi demokratik, ekonomik ve siyasi yönden tüm engelleme girişimlerine rağmen daha da güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise her zorlukta tek yürek olmayı başaran milletin 30 Ağustos 1922'de yazdığı şanlı destanın asla unutulmayacağını belirterek, "30 Ağustos birlik ruhumuzun en güzel örneklerindendir. Bağımsızlık ve özgürlük için her daim önde mücadele ettiğimizin, Türk milletinin yeniden dirilişinin simgesidir." görüşüne yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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