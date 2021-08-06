30 Ağustos'ta ne oldu? 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Büyük Taarruz'un tarihi önemi ve anlamı nedir?

30 Ağustos'un Zafer Bayramı'nda ne olduğu konusu vatandaşlarımız tarafından merak edilmektedir. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99. Yıl dönümü büyük bir heyecanla beklenmekte. Vatandaşlarımız 30 Ağustos'ta ne oldu? Sorusunu sıklıkla araştırmaktadır. Peki, bu önemli tarihte ne oldu? 30 Ağustos'ta ne oldu? 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Büyük Taarruz'un tarihi önemi ve anlamı nedir? 30 Ağustos'un önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı nasıl kazanıldı?

Yeni Türkiye'nin kuruluşunda önemli bir noktada bulunan 30 Ağustos, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, ülke topraklarının düşman işgalinden kurtulduğu gün olarak her yıl resmi bayram olarak kutlanır. Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharrebesi, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı. Peki, bu tarihte başka neler oldu? 30 Ağustos'ta ne oldu? 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Büyük Taarruz'un tarihi önemi ve anlamı nedir? 30 Ağustos'un önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı nasıl kazanıldı? İşte detaylar haberimizde…

30 AĞUSTOS'TA NE OLDU?

Yeni Türkiye'nin kuruluşunda önemli bir noktada bulunan 30 Ağustos, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, ülke topraklarının düşman işgalinden kurtulduğu gün olarak her yıl resmi bayram olarak kutlanır.

Zafer Bayramı olarak Türkiye genelinde kutlanan 30 Ağustos, 1922 yılında Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de her yıl kutlanan resmi, ulusal bayramdır.

Başkomutanlığını Atatürk'ün yapması nedeniyle Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanması sonrası Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilerek 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılması sağlandı. Böylece Türk toprakları Yunan işgalinden kurtuldu. Zafer kazanıldı ancak işgal kuvvetleri ülkeyi hemen terketmedi. Buna rağmen 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder.

30 AĞUSTOS'UN ÖNEMİ NEDİR?

Zafer Bayramı olarak Türkiye genelinde kutlanan 30 Ağustos, 1922 yılında Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de her yıl kutlanan resmi, ulusal bayramdır.

Başkomutanlığını Atatürk'ün yapması nedeniyle Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanması sonrası Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilerek 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılması sağlandı. Böylece Türk toprakları Yunan işgalinden kurtuldu. Zafer kazanıldı ancak işgal kuvvetleri ülkeyi hemen terketmedi. Buna rağmen 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder.

ZAFER BAYRAMI NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

Zafer Bayramı, ilk olarak 1924 yılında Dumlupınar'da Atatürk'ün katılımıyla Başkumandan Zaferi olarak kutlandı. 1922 yılında kazanılan zaferi kutlamaları, 1923 yılının yeni Türkiye için kritik bir yıl olması nedeniyle geç başlamıştır. Meçhul Asker Abidesi'nin temelleri de, 1924'deki tören sırasında Atatürk ve eşi Latife Hanım tarafından atıldı. 1 Nisan 1926'da kabul edilen Zafer Bayramı Kanunu'nda 30 Ağustos Başkumandan Muharebesi gününün Cumhuriyet ordu ve donanmasının Zafer Bayramı olduğu, her yıl dönümünde bu bayram gününün kara, deniz ve hava kuvvetleri tarafından kutlanacağı belirtildi.

Hava Kuvvetlerinin savunmadaki önemi nedeniyle Tayyare Cemiyeti de 30 Ağustos tarihini "Tayyare Bayramı" olarak adlandırdı.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI NASIL KAZANILDI?

Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ordusunun işgalci güçlere son ve kesin darbeyi vurmasını sağlamak ve düşmanları Anadolu'dan atmak için planlanan gizli bir harekâttı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 20 Temmuz 1922'deki oturumunda kendisine dördüncü kez Başkomutanlık yetkisi verilen Mustafa Kemal Atatürk, taarruz kararını Haziran ayında aldı ve hazırlıkları gizli olarak yürüttü. Büyük Taarruz, Ağustos'un 26'sını 27'sine bağlayan gece Afyon'da başladı ve Aslıhan civarında kuşatılan düşman birliklerinin Mustafa Kemal Paşa'nın idare ettiği Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde imha edilmesi ile Türk ordusu bu şanlı zaferi elde etti.