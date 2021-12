30.12.2021 Tarihli Elektrik Kesintisi

30. 12. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Enek Mahallesi Enek, Antakya-Altınözü, Enek/1, Enek/8, Enek/19, Enek/4, Enek/11, Enek/18, Enek/22, Enek/2, Enek/20, Enek/21, Enek/10 ve Enek/14 Sokak, Tepehan Mahallesi, Tepehan, Tepehan/36, Tepehan/33, Tepehan/45, Tepehan/10, Tepehan/6, Tepehan/27, Tepehan/46, Tepehen/29, Tepehan/40, Tepehan/24, Tepehan/22, Tepehan/20, Tepehan/26, Tepehan/28, Tepehan/8, Tepehan/32, Tepehan/31, Tepehan/34, Tepehan/30 ve Tepehan/25 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Altınözü İlçesi Hanyolu Mahallesi, Karbeyaz, Dokuzdal, Erbaşı, Kılıçtutan, Kolcular, Yanıkpınar Mahallesine 13: 30-14: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Kuruyer Mahallesi, Ali Dede, Katırtepe, Merkez, Kale Yolu, Merkez/21, Antakya-Altınözü, Merkez/11, Merkez/18, Merkez/36 ve Merkez/24 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi 591, 549, 515, Uğur Mumcu (Şarkonak), 544, 505, Akdeniz, 577, 550, Akdeniz (Mustafa Kemal), Şirin, 567, 590, 551, 389, 385, 559, 511, 568, 569, 581, 593, 507, 589, 592, 518, 509, 510, 526, 519, 529, Şehit Bedi Acar, 528, 513, 521, 384, 383, 580, Karaağaç Şarkonak/1, 581 ve 529/1 Sokağa 9: 00-11: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Mahallesi 336/1 Sokağa 14: 00-15: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Nardüzü Mahallesi Şehit Er Ali Türkmen ve Nardüzü Mah/2 Sokağa 8: 30-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Madenli Mahallesi Şehit Er Bülent Harbiyeci, Lale, Prf. Dr. İskender Sayek (Çankaya), Yangın ve 89 Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Bakras Mahallesi Mehmet Okur Sokağa 10: 00-11: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Halilbey Mahallesi, İssume Mahallesi ve 37. Sokak, Çakallı Mahallesi, Çakallı, Yalmanlar, 2315 ve 2316 Sokak, Kıcı Mahallesi, Kıcı, 50, 2116, 2123, 2127, E-5 Karayolu, 2124, 2135, 2122, 2133, 2114, 2119, 2126, 2134, 2117, 2130, 2132, 2129, 2121, 2125, 2137 ve 2113 Sokak, Öten Çay Mahallesine 10: 00-11: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Halilbey Mahallesine 9: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Dursunlu Mahallesi, 1953, Harbiye, Yunus Emre 1, İnönü 2, 17, 1823, 1821, 44400, 1824, Dere 1 ve 1840. Sokak, Harbiye Mahallesi, Vali Sami Oytun, 4140, Ahmet Taner Kışlalı 1, Harbiye ve Aydın Sokak, 2102, Derviş Duran, Güzelyurt, Uzun, Atatürk 2, Evren, Kirkizoğlu, 2115, Harbiye, Suphi Açıkgöz, 2109, Uğur Mumcu 1, Künefeci, Alkan, Kamil Yiğit, Necim Mansuroğlu, Yeşil, Günaylar, Dipkan, Bulunamayan, Uğur Mumcu 6, Çınar 1, 2117, 2116, 2110, 2111, Nehir 3, Nedim Karanlık, Mahmut Çıtanak ve 2132. Sokağa 12: 00-13: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Özerli Mahallesi, Çınar, Özülü, Değirmen, Değirmenci, Dikilitaş, Kuzulu, Şehit Er Yusuf Can, Gökalp, Pınar, Çay Küme, Balcılar, veysel Karani, Özdal, Gözübenli, Derebahçe Çıkmaz, 751 Nolu, 760 Nolu, Arslan Çıkmazı sokak ile Karakese Mahallesi, Tuna, Türkistan, Yunus Emre, Ötügen, Şahin, Şen, Şeyh Şamil, Alparslan Han, Atatürk, Ateş, Balcı, Can, Cengiz Çıkmazı, Erciyes, Gazi, Hüsamlı, Koca Yusuf, Kurnaz, Menekşe Çıkmazı, Payas, Akasya, Aktaş, Albayrak Çıkmaz, Arık, Bayrak, Cami, Cihan, Ergenekon, Fatih, Gazi Osman Paşa, Hacı Abit, Hilal, Kaba, Kılınç Çıkmazı, Kürşat, Küçük Çıkmaz, Mevlana, Pekmezci, Pınar, Soylu, Topçu Çıkmazı, Zobu Çıkmazı, Özcan Çıkmaz, İlyas Çakır, İstiklal, Taşkent, 705 Nolu, Ç. Huzur, Sağlık, Bülbül, Derebahçe Çıkmaz, Gökdere Çıkmaz, Işık, Kızılay, Lale Çıkmazı, Turan, Yıldız Han, İlk Kurşun, Şeker, Şehit Yusuf Can, Bağlar, Eyüpoğlu Çıkmaz, Gül Çıkazı, Kafkas Çıkmaz, Kuru Dere, Plevne, Boso, Yılmaz, Nur, Arslan, Göktürk, 709 Nolu, Ç. Topaktaş, Yahyalı, T. Su Deposu, T. 2 Nolu Çamlık, Harmangöl, Topaktaş 3 Nolu, Şehit Er Yusuf Can sokak ile Konaklı Mahallesi Konaklı Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kumlu İlçesi Hamam Mahallesi, Yeniköy, Curcurum, Sokak ve Hatayhamamı, Şarkhamamı, Pürdeloğlu, 1103, Cumhuriyet, Çelikler, Ahmet Kirat, 1101, Sokak ve Kelli Mahallesi, Genç Osman, Mimar Sinan, Okul, Cumhuriyet, Mustafa Kemal Yeni, Mehmet Akif Ersoy, İstiklal, Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Cemal Gürsel Mahallesi, Öğretmen Ali Aslan Sokak, Çiğdede Mahallesi, 48, 57, Adem Yavuz, Anılar, Ecevit, Gümüşler, Kanarya, Kızıl, Laleli, Mezarlık, Nefşi, Plaj, Mevlüt Gümüş, Süs, Sivas Şehitleri, Tünel, Ulubatlı Hasan, Umut, Zambak, İniş, Şirin, Mithat Aslan, Çifte Kastal, 50, 83, Hadım, Mehmet Aslan, Normal, Sofular, Tuna, Yılmaz, 196, 184, 10, 197, 185, 186, Cuma Halbutoğulları, 408, 431, 409, 6122, 6123, 6124, 6125, 6116, 6126, 6136, 6137, 6138, 6140, 6141, 6162, 6163, 6152, 6153, 6155, 6156, 6157. 6121, Şirin 1 ve, Umut 1 Sokak, Deniz Mahallesi, 51, Yaşar Kemal, Cemal Nazım, Mithat Aslan, 49, Servet Can, 60, Başkan, 17, Cem, Ali Can, Erenler, Ganim Canbolat, Hasan Hüseyin, Mehmet Aslan, Tünel, Uğur, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Özdemir, Şht. Burhan Sezer Rencüzoğulları, Muhtar Süleyman Faris, 14, 12, 233, 18, 58, Bulut, Merkez, 212, 210, 209, 208, 207, 203, 200, 198, 201, 202, 204, 211, 206, 199, 403, 405, 411, 412, 414, 415, 416, 417, 6316, 6317, 6301, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6309, 6314, 6326, 6492, Samandağ Antakya Çevre Yolu, 6327, 6329, 6330, 6331, 6332, 6334, 6336, 6344, 6355, 6358, 6361, 6363. ve, 6351. Sokak, Kurtderesi Mahallesi, 226, Sivas Şehitleri, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 61, Adem Nural, Berber, Berrak, Beyaz, Can, Derya, Dibe, Fırat, Gül, Kardelen, Ata Berrak, Orhan veli, Sait Döner, Tepe, Tünel, Yıldırım, Çifte Kastal, 230, 231, Dere, Gündüz, Nur, Sedef, Çıkmaz, 225, Öğretmen Ali Aslan, Uğurmumcu, 215, 223, 220, 229, 224, 228, 222, 219, 215, 232. 216, 217, 227, 214, 402, 461, 462, Yaşar Kemal (Kurtderesi), 463, 6454, 6455, 6456, 6458, 6460, 6465, 6473, 6474, 6475, 6477, 6478, 6467, 6468, 6469, 6492, 6479, 6480, 6481, 6487, 6496, 6500, 6507, 6453, 6484, 6485, 6489, 6516, 6518, 6520, 6522, 6526, 6527, 6528, 6529, 6531, 6822, 6826, 6318, 6532, Kardelen (Vakıflı), Kurtderesi Mah/4, Kurtderesi/3, Sait Döner/1, Kurtderesi/1, 6452. ve Kurtderesi/2 Sokak, General Şükrü Kanadlı Mahallesi, 32, Aktepe, Kültür, 33, Pınar, 234, 88, 90, Şehit Emrah Yükler, 87, Öğretmen Ali Aslan, 6657, 6660, 6661, 6663, 6651, 6664, 6676. ve Çifte Kastal_1 Sokak, Mağaracık Mahallesi, Kır, Mavi, Mehtap, Mis, Nar, Nergis, Nur, Papatya, Pınar, Sahil, Soğuksu, Siteler, Uğur Mumcu, Hürriyet, Zeytin, Çınar, Çiçek, İpek, Bulut, Cumhuriyet (Atatürk), Defne, Hazan, Erenler, Fulya, Kasırga, Laleli, Mercan, Saray, Yaman, Ramih Sat, Zekat, Ay, Bahar, Barış, Abdi İpekçi, Karanfil, Cumhuriyet, Ciddi, Dut, Başak, Menekşe, Yeni, İstiklal, Bahçe, Üzümbağı, Mezarlık, Nilüfer, Fevzi Düzel (Atatürk), Gül, Zambak, Ziyaret, Söğüt Yasemin, Çamlıbel, Onur, Elvan, Huzur, Adil, Pilot, Serin, Kanarya, Hür, Neşe, Mazi, Kumsal, Hidayet, Söğüt 2, 407, Samandağ Antakya Çevre Yolu, 7152, 7153, 7155, 7161, 7162, 7163, 7166, 7170, 7172, 7173, 7174, 7175, 7178, 7179, 7182, 7184, Hazan/1, Uğur Mumcu/1 ve 6451. Sokak, Kapısuyu Mahallesi, Çevlik, Vali İsmet Gürbüz Civelek, Atatürk, Cumhuriyet, 7361, 7386, 7358, 7367, 7368, 7372, 7379, 7383, 7384, 7385, 7390, 7391, 7410. ve, 7381. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Şenköy Mahallesi Çatbaşı, Çayır, Çaksına, Turfanda ve Yoncakaya Mahallesine 13: 30-14: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

