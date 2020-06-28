3 yıldır kanser tedavisi gören genç, merdivenden düşerek hayatını kaybetti Sakarya'nın Erenler ilçesinde 3 yıl önce eklem romatizması tedavisi çin gittiği hastanede yaptırdığı tahliller sonucu kan kanseri olduğunu öğrenen 21 yaşındaki Utku Akçay, evde merdivenlerden düşerek yaşamını yitirdi.

Sakarya'da yaklaşık 3 yıl önce eklem romatizması tedavisi için gittiği hastanede kan kanseri olduğunu öğrenen ve tedavisi iyi giden 21 yaşındaki Utku Akçay, evde merdivenden düşerek hayatını kaybetti.

TEDAVİSİ BAŞARILI SONUÇ VERDİ

Sakarya'nın Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesinde ikamet eden Murat ve Sevgi Akçay çiftinin 2 çocuğundan biri olan 21 yaşındaki Utku Akçay'ın, 3 yıl önce eklem romatizması tedavisi için gittiği hastanede yaptırdığı tahliller sonucu doktorlar tarafından Lösemi hastalığına yakalandığı tespit edilmişti. Utku için ailesi tarafından 'donör arıyoruz' çağrısına adeta tüm Sakarya kulak vermişti. O günden sonra yoğun bir şekilde yaşam savaşı veren Utku için, geçtiğimiz sene Almanya'dan gelen donörden ilik nakli yapılmış ve tedavisi başarılı sonuç vermişti.

EVİNİN MERDİVENİNDEN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 10 gün önce evinin merdiveninden düşen ve daha sonrasında hastaneye kaldırılan Akçay'dan acı haber geldi. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren gencin hayatını kaybettiği öğrenilirken, ölümü ise sevenleri ve çevresini yasa boğdu.

Öte yandan, 6 Ocak 2018 tarihinde Utku'nun uygun donörü bulabilmek için sesini duyurması ve iyileşerek hayallerine kavuşabilmesi için 'Eklem romatizması tedavisi için gittiği hastanede lösemi olduğunu öğrendi', '18 yaşındaki genç hayata tutunabilmek için umutla ilik nakli bekliyor' başlıklı haber ile İhlas Haber Ajansı sesini duyurmuştu.

Kaynak: İHA