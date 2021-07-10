3 yaşında karikatür çizmeye başlayan Tuna, yurt dışından eğitim teklifi aldı

ANKARA'da yaşayan Tuna Özışıklı (7), 3 yaşında izlediği tüm çizgi film karakterlerini çizmeye başladı.

ANKARA'da yaşayan Tuna Özışıklı (7), 3 yaşında izlediği tüm çizgi film karakterlerini çizmeye başladı. Çizdiği karikatürleri sosyal medya hesabında paylaşan Özışıklı, 'Kral Şakir'in yapımcısı Varol Yaşaroğlu ve 'Angry Birds', 'Buz Devri'nin yapımcısı John Cohen'den güzel yorumlar aldı. İngiltere ve Fransa'dan resim eğitimi teklifi alan Tuna Özışıklı, büyüdüğünde çizgi film yapımcısı ve oyun tasarımcısı olmak istiyor.

Ankara'da yaşayan Tuna Özışıklı, 3 yaşında izlediği tüm çizgi film karakterlerini çizmeye başladı. 4 yaşında girdiği bir yarışma için yaptığı karikatür açık artırmayla satılınca, elde edilen geliri eğitim almayan kız çocuklarına armağan eden Tuna Özışıklı, yaptığı çizimleri sosyal medya hesabına koydu. Özışıklı, 'Kral Şakir'in yapımcısı Varol Yaşaroğlu ve Angry Birds, Buz Devri, Alvin ve Sincapları'nın yapımcısı John Cohen'den güzel yorumlar aldı. Fransa ve İngiltere'den yeteneğini fark eden kurumlardan eğitim teklifi alan Tuna Özışıklı, daha okula başlamadığı için bu teklifleri erteledi. Eylül ayında ilkokula başlayacak Tuna Özışıklı, büyüdüğünde çizgi film yapımcısı ve oyun tasarımcısı olmak istiyor. Kendiliğinden okumayı ve yazmayı çözen Özışıklı'nın yapılan birtakım zeka testleri sonucunda yüksek düzey zekaya sahip olduğu ortaya çıktı.

'HEM KORKTU HEM ÇİZDİ'Yaz tatili için Antalya'ya gelen Tuna Özışıklı, çizim yapmaya 3 yaşında başladığını anlattı. Tuna Özışıklı, "Resim yapmayı çok seviyorum. İlk olarak zombi çizmeye başladım. İzlediğimde biraz korktum ama sonra etkilendim, ben de onu çizmek istedim. Çizim yaptıkça alışmaya başladım. Çevremdekiler yaptığım karikatürleri beğendi" dedi.PANDEMİ BİTİNCE İLK SERGİSİNİ AÇACAKDaha sonra yaptığı çizimleri sergilemek için sosyal medyada yayınlamaya başladıklarını anlatan Tuna Özışıklı, "Tüm karikatürlerimi yayınlamaya başladım. Tüm izlediğim şeyleri karikatürize edebiliyorum. Zombiden sonra başka şeyler de çizmeye başladım. Örneğin 4 yaşıma girdiğimde 'Angry Birds' çizmeye başladım. Temel Reis, Rafadan Tayfa, Sünger Bob, Simpsonslar, Transformers, Tenn Titans, Zombies, Brawl Stars gibi birçok karakteri çiziyorum. En çok Brawls Stars'taki oyun karakterini seviyorum. Pandemi bittikten sonra yaptığım tüm karikatürleri sergilemek istiyorum. Büyüdüğümde çizgi film yapımcısı ve oyun robot tasarımcısı olarak oyun tasarlamak istiyorum" diye konuştu.İZLEDİĞİ TÜM KARAKTERLERİ ÇİZEBİLİYOR

Annesi Özge Özışıklı ise Tuna'nın yeteneğini birlikte kurabiye yaptıklarında fark ettiğini anlattı. Tuna'nın eline kalem aldığında çok farklı çok güzel resimler yapmaya başladığını aktaran Özge Özışıklı, "Psikologlarla Tuna'nın bu yeteneğini daha çok geliştirdik. İlk olarak Tuna izlediği tüm filmlerin karikatürlerini çok güzel çizebiliyor, yaşıtlarının üstünde çizim yapıyordu. Bu bizi çok etkiledi. Kendi kendine okuma yazmayı öğrendi. Tuna'nın yeteneğinin arkasındayız. Pandemi bittiği anda ilk yapmak istediğimiz şey Tuna'ya sergi açmak. Sosyal medyaya Tuna'nın yaptığı resimleri koydukça çok fazla ilgi gördü. Varol Yaşaroğlu, yurt dışındaki Angry Birds yapımcısı John Cohen'dan bize çok güzel mesajlar geldi. Fransa ve İngiltere'den bazı resim kurslarından 'Tuna'ya resim dersi vermek istiyoruz' diye mesajlar aldık. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Tuna, karikatür tarzında hem çizgi film yapımcılığı hem de oyun tasarımcılığı yapmayı çok istiyor. Biz de onu her zaman destekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran