"3. Yaş Üniversitesi Projesi"nin tanıtımı yapıldı

AYDIN (AA) - Yüksek İhtisas Üniversitesi ve Dünya Yaşlanma Konseyi iş birliğiyle düzenlenen "3.Yaş Üniversitesi Projesi" tanıtıldı.

Yüksek İhtisas Üniversitesi 100. Yıl Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen tanıtım programında konuşan rektör Prof. Dr. Mustafa Paç, butik bir üniversite olarak Türkiye'de "yaş almış insanların" sağlığına, mutluluğuna ve moraline ilişkin çalışmalar yürütmeyi amaçladıklarını söyledi.

Paç, iş birliği için Dünya Yaşlanma Konseyi'ne teşekkür etti.

Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Başkanı Kemal Aydın da proje kapsamında yaşlılara bazı hastalıklar konusunda tecrübe paylaşımında bulunma imkanı sunacaklarını bildirdi.

Temel felsefesi hayat boyu sağlık, öğrenme ve üretkenlik olan 3. Yaş Üniversitesi'ne 60 yaş ve üzeri bireylerin gönüllü katılacağını belirten Aydın, ömür boyu öğrenme temeline dayanan üniversitede, yaşlıların ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına odaklı, özel olarak hazırlanan öğretim programının yer alacağını bildirdi.

Yaşam boyu öğrenme konusunda çeşitli örnekler sunan Aydın, "Herkesin bir yeteneği vardır. Kendinizi tanıdığınızda o yeteneği bulacaksınız." dedi.

Aydın, Yüksek İhtisas Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek projeyle ayda bir ders işleneceğini, eğitim öğretim dönemini tamamlayanlara diploma verileceğini ve derslerin çevrim içi olarak da yapılacağını sözlerine ekledi.