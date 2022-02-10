3. Uluslararası Resim Çalıştayı Seferihisar'da başladı - Haberler
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3. Uluslararası Resim Çalıştayı Seferihisar'da başladı

AA, Cemrecan Tutar - Kültür Sanat
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3. Uluslararası Resim Çalıştayı Seferihisar'da başladı

Seferihisar Belediyesi ve Abderalılar Sanat Derneği iş birliği gerçekleştirilen 3. Uluslararası Resim Çalıştayı başladı.

SEFERİHİSAR, İZMİR (AA) - Seferihisar Belediyesi ve Abderalılar Sanat Derneği iş birliği gerçekleştirilen 3. Uluslararası Resim Çalıştayı başladı.

Sanatçı Sinan Yasdıman küratörlüğünde Seferihisar Belediyesi Kent Belleği ve Anı Evi'nde düzenlenen çalıştayda çeşitli atölye çalışmaları yapılacak.

Etkinliğe katılan sanatçıların hazırladığı eserler ise 12 Şubat'ta İzmir'de Çağan Irmak Salonu'nda düzenlenecek kapanış kokteylinde sergilenecek.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Türkiye'nin her yerinden gelen genç sanatçıları Seferihisarlılarla buluşturduklarını belirtti.

AA / Cemrecan Tutar - Kültür Sanat

Seferihisar, Atölye, Kültür Sanat, Haberler

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