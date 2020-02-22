: 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışı

22.02.2020 12:39 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:41

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, artık geleneksel sporların da hak ettiği değeri görmesini istediklerini belirterek, "Dünyanın geleneksel sporlarını ansiklopedi sayfalarından, kütüphane raflarından kurtarıp yeniden sahalara, yeniden ovalara, yaylalara, sokaklara indirmek istiyoruz." dedi.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde Dünya Etnospor Konfederasyonunca bu yıl "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nda konuşan Erdoğan, yüzlerce yıl önce attığı adımlarla gelecek nesillere nice güzellikler bırakan birçok insanın, o günlerde çıktığı yolculuğun değiştireceği şeylerden habersiz olduğunu söyledi.

Tarihin, bazılarına attığı adımın nelere gebe olduğunu bilme fırsatı tanıdığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün burada, binlerce yıl öncesinden aldığı mirası gelecek nesillere aktaran bir çalışmanın adımlarından birine ortak oluyorsunuz. Her birimiz, kültürümüzle, geleneğimizle, sporlarımızla, sanatımızla daha güçlü bir şekilde geleceğe yürümek istiyorsak bunu yitirilmiş değerlerimizi tekrar kazanarak yapabiliriz. Gelecekte özgür milletler olarak çok daha iddialı özgün yürüyüşler sergileyeceksek, unutulmaya yüz tutmuş dilimizle, edebiyatımızla, sanatımızla, estetik anlayışımızla, sporlarımızla yeniden kucaklaşmak, bunları yeniden kuşanmak durumundayız. Bizler, çok kadim birikimlerin bugünkü mirasçılarıyız. Binlerce yıllık geçmişimiz, geleneklerimiz, inanç sistemlerimiz var. Bunlar, bizim DNA'larımızda olan, bize ait değerler. Bu değerlerle gerçek anlamda buluşabildiğimiz zaman, daha mutlu daha güçlü geleceği kurabileceğiz."

"Etnospor, bütün dünyayı ilgilendiren bir misyon"

"Geçtiğimiz 100 yılı aşkın süreçte maalesef egemen güçlerin baskılarıyla kendi dilimizden, tarihimizden, kültürel değerlerimizden uzaklaştırılmak istendik." diyen Bilal Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kültürel dengesizliğin, adaletsizliğin ortadan kalkmasının yolu, her milletin bağımsızca kendi değerleriyle buluşabilmesi, yürümesiyle sağlanabilir. Bağımsızlık, ancak kendi dilimizi konuşmakla, kendi müziğimizi yaşatmakla, kendi sanatlarımıza sahip çıkmakla mümkündür. Biz geleceğe kendi değerlerimizle, kendi sporlarımızla, kendi müziklerimizle yürümek istiyoruz. Dünyada bir kültürün başka kültür ve medeniyetleri, kendini üstün görmek suretiyle tahakküm altına almaya, onların hareket alanlarını kısıtlamaya çalışması, onlara saygı göstermemesi dünyayı karanlık bir geleceğe doğru sürüklüyor."

Kültürlerin birbirlerinden üstün olamayacağını vurgulayan Erdoğan, dünyanın bütün kültürlerinin değerli olduğunu ve saygıyı hak ettiğini bildirdi.

Bu saygı temeli olmadığı müddetçe kültürler, milletler, toplumlar arası huzur ve barıştan söz edilmesinin mümkün olamayacağına dikkati çeken Erdoğan, "Etnospor, bütün dünyayı ilgilendiren bir misyon. Dünyada egemen olan modern sporlar çatısı altında yer bulamayan, arka plana itilen ama halklar tarafında karşılığı olan ve unutulmaya yüz tutmuş sporların tüm ülkeler nezdinde yeniden gündem olabilmesi için çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan, çalışmaların sadece Türkiye ve belirli ülkeler özelinde değil, dünyadaki bütün geleneksel sporların yaşatılması adına yapıldığını söyledi.

Kaynak: AA

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