3. Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi - Haberler
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3. Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi

AA / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel

Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye'de yüksek öğrenim ve burs imkanları ile Maarif Vakfının tanıtımı yapıldı.

Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye'de yüksek öğrenim ve burs imkanları ile Maarif Vakfının tanıtımı yapıldı.

3. Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi

3. Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi

3. Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi

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AA / Melik Fırat Yücel - Son Dakika Haberleri

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