3. Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi

Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye'de yüksek öğrenim ve burs imkanları ile Maarif Vakfının tanıtımı yapıldı.