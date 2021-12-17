3. Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi
AA / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel
Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye'de yüksek öğrenim ve burs imkanları ile Maarif Vakfının tanıtımı yapıldı.
Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye'de yüksek öğrenim ve burs imkanları ile Maarif Vakfının tanıtımı yapıldı.