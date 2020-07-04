3 Temmuz Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? Survivor 2020'deki son iletişim oyununu hangi takım kazandı? Elif sakatlandı mı?
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3 Temmuz Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? Survivor 2020'deki son iletişim oyununu hangi takım kazandı? Elif sakatlandı mı?

Dün akşam yeni bölümü ile ekrana gelen Survivor'da iletişim oyunu heyecanı yaşandı. Aileleriyle görüntülü görüşmek için parkurda kıyasıya mücadele veren yarışmacılar heyecanlı anlar yaşattı. Peki, Survivor 2020'deki son iletişim oyununu hangi takım kazandı? Elif sakatlandı mı? Survivor iletişim ödülünü kim kazandı?

3 Temmuz Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? Survivor 2020'deki son iletişim oyununu hangi takım kazandı? Elif sakatlandı mı?
04.07.2020 08:43 | Son Güncelleme: 04.07.2020 08:46

Survivor yarışmacıları dün akşam aileleri ile görüntülü görüşmek için iletişim oyunu oynadı. Büyük rekabete sahne olan mücadele 10-9 skorla sonuçlanırken izleyiciler Elif sakatlandı mı, Survivor iletişim ödülünü kim kazandı ve Survivor 2020'deki son iletişim oyununu hangi takım kazandı soruların yanıtlarını araştırdı. Survıvor'da yeni takımlar nasıl oluştu?

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ödül oyununda Kırmızı Takım ve Mavi Takım oldukça zorlu anlar yaşadı. 9-9'a kadar gelen mücadele bayrak yarışına gitti. Bayrak yarışında Sercan Yıldırım son sayıyı da alarak mavi takıma iletişim ödülünü kazandırdı.

3 Temmuz Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? Survivor 2020'deki son iletişim oyununu hangi takım kazandı? Elif sakatlandı mı?

ELİF SAKATLANDI MI?

Survivor'da bu akşam ödül oyununda ayağında ağrı hisseden Elif sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı. Elif'in sakatlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.

3 Temmuz Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? Survivor 2020'deki son iletişim oyununu hangi takım kazandı? Elif sakatlandı mı?

SURVIVOR'DA BUGÜN NE OLACAK?

Survivor'da geçen hafta 3 dokunulmazlığı da kazanan Sercan bir ilke imza atmıştı. Sercan 3 eleme adayını da belirlemiş, elenen isim ise Nisa olmuştu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu öncesinde konuşan Sercan'ın "Benim kazanmam lazım. Eğer kazanamazsam adayım" diyor. Survivor'da parkurdaki üçlü mücadele sırasında Sercan Yıldırım, kafasını vurunca acı içinde yerde kalıyor.

3 Temmuz Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? Survivor 2020'deki son iletişim oyununu hangi takım kazandı? Elif sakatlandı mı?

Başını tutan ve hareket edemeyen Sercan'a Survivor doktoru Ulaş Köksal müdahale ediyor. Sercan'ın acı içindeki görüntüsü ise herkesi korkutuyor. Sercan'ın sakatlık durumu ve Survivor'a devam edip edemeyeceği ise yeni bölümde ortaya çıkacak. Fragmanın ilerleyen dakikalarında ise ada konseyinden görüntüler yer alıyor. Barış, Berkan, Elif, Yasin ve Cemal Can tanıtımda görünürken Sercan'ın yer almaması dikkat çekti. Sercan'ın sakatlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı düşünülüyor.

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