04.11.2019 16:54

Antalya'da 3. Senex Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi, Lund Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Raoul Wallenber Enstitüsü, TÜBİTAK ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun destekleriyle gerçekleştirilen kongre Akdeniz Üniversitesi Olbia Salonu'nda yapıldı.

Kongrede bakım, iş, istihdam, teknoloji, sanal eğitim ve kariyer başlıklı konular ele alındı.



Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tuncer Demir, açılışta yaptığı konuşmada, dünyada yaşlanma konusunun farklı disiplinlerin buluşarak ele aldığı önemli bir alan olduğunu ifade etti.

Kongrenin sosyoloji, coğrafya, psikoloji, gerontoloji, mimari, mühendislik bilimleri, sosyal hizmetler, sağlık bilimleri gibi birçok farklı disiplinden gelen genç araştırmacılara kapılarını açtığını anlatan Demir, "Kongreye farklı disiplinlerden gelen 10 genç araştırmacıya 5 bin lira burs veriliyor. Önümüzdeki yıllarda daha çok sayıda araştırmacı ve bilim insanının, yaşlanma çalışmaları başlığı altında bir araya gelerek deneyimlerini paylaşacaklarını umut ediyoruz." diye konuştu.

Kongre Eş Başkanı Doç. Dr. Özgür Arun ise eşitsiz yaşlanmanın küresel düzeyde olduğu kadar Türkiye için de önemli bir risk oluşturduğunu vurguladı.

Yaşlanma sürecinde eşitsizliklerin nasıl ortaya çıktığı, toplumsal yaşamı nasıl etkilediği konusunda Senex kongrelerinin kapsayıcı bir perspektif geliştirdiğini belirten Arun, "Genç araştırmacıları bu kongrede buluşturup kuşaklar arası ilişkiler, istihdam, sosyal katılım, yalnızlık, dijital eşitsizlik, alzaymır, bağımlılık, ihmal ve suistimal gibi birçok başlıkta yaşam döngüsü perspektifiyle üretilecek çalışmaları merak ve ilgiyle bekliyoruz." dedi.

İki gün süren kongrede 7 bilimsel oturum ve 6 atölye çalışması yapıldı.

Kaynak: AA