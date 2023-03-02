Zorla tutuldukları rezidanstan mendil sallayan 26 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı Erbil ve Abu Dabi'de aylık 300 dolara çalışmak için ülkelerinden yola çıkan Endonezyalı 26 kadın, İran ve Irak uyruklu 3 kişi tarafından İstanbul'da 2 ay boyunca zorla alıkonuldu 26 kadın Bahçelievler'deki...

Zorla tutuldukları rezidanstan mendil sallayan 26 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı

Erbil ve Abu Dabi'de aylık 300 dolara çalışmak için ülkelerinden yola çıkan Endonezyalı 26 kadın, İran ve Irak uyruklu 3 kişi tarafından İstanbul'da 2 ay boyunca zorla alıkonuldu

26 kadın Bahçelievler'deki bir rezidansa düzenlenen operasyonla kurtarılırken, kadınları zorla iddia edilen biri İran, 2'si Iraklı 3 şüpheli ise gözaltına alın

İSTANBUL Erbil ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde aylık 300 dolara çalışmak üzere bir şirket ile anlaşarak farklı zamanlarda ülkelerinden yola çıkan Endonezyalı 26 kadın, transit geçiş için geldikleri İstanbul'da şirketin aracıları oldukları ileri sürülen yabancı uyruklu 3 kişi tarafından zorla alıkonuldu. Bahçelievler'de bir rezidansta iki ay boyunca tutulan kadınlar, pencereden mendil sallayınca polis tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, İstanbul'da bir rezidansta bir grup Asyalı kadının zorla tutulduğu bilgisine ulaştı. Bahçelievler ilçesinde bulunan söz konusu rezidansta, çok sayıda Endonezya uyruklu kadının yardım talebinde bulunduğu yönünde bilgi edinen emniyet ekipleri, hemen harekete geçti. Yürütülen çalışmalarda, farklı tarihlerde Türkiye'ye giriş yapan Endonezya uyruklu 23 kadının, ev ve ofis olarak kullanılan bir dairede zorla tutulduğu tespit edildi. Bu kadınları zorla alıkoydukları anlaşılan, İran uyruklu Y.K., Irak uyruklu T.M. ve R.N.S. isimli 3 kuşkulu aynı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerden T.M. isimli Iraklının ikametinde yapılan aramada ise Endonezya uyruklu 3 kadın daha bulundu.

Beyaz mendil sallayıp yardım istediler

Emniyet ekiplerince yapılan geniş çaplı soruşturmada, Endonezya uyruklu kadınların, Erbil ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde aylık 300 dolara çalışmak için kendi ülkelerinde bir şirketle anlaştıkları, bunun üzerine İstanbul'a geldikleri anlaşıldı. Mağdur kadınların İstanbul'u transit kullanarak söz konusu ülkelere gitmeyi planladıkları öğrenildi. Kadınların şirketin İstanbul ayağını organize ettikleri öne sürülen 3 şüpheli tarafından İstanbul Havalimanı'ndan alınarak zorla tutuldukları adrese götürüldükleri ve burada 2 ay boyunca alıkonuldukları tespit edildi. Bu süre zarfında evden çıkmalarına ve hiç kimseyle konuşmalarına izin verilmeyen kadınların ayrıca cep telefonlarının ve pasaportlarının da alınarak bir kasada kilitli tutulduğu aktarıldı. Kadınlar bu sırada beyaz mendil sallayıp dışarıdan yardım isterken, yakalanan İran ve Irak uyruklu 3 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Irak uyruklu R.N.S. adli makamlarca serbest bırakılarak hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı. İran uyruklu Y.K. ve Irak uyruklu T.M. ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.