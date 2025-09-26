Haberler

Zonguldak'taki Maden Göçüğünde Hayatını Kaybeden İşçi, Bartın'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Zonguldak'ta meydana gelen maden ocağı göçüğünde hayatını kaybeden Orhan Maskar, Bartın'da dualarla defnedildi. Cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı.

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen göçükte kalan maden işçisi Orhan Maskar, memleketi Bartın'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

TTK'ya ait Karadon Müessese Müdürlüğünde bağlı maden ocağında, 263 metre altında meydana gelen göçükte kalarak hayatını kaybeden Orhan Maskar'ın (44) Türk bayrağına sarılı tabutu Bartın'a bağlı Ellibaş Köyü'ne getirildi. Babaocağında helalleşmenin ardından Maskar, Ellibaş Köyü merkez caminde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakiben yolculuğunu uğurlandı.

Cenazeye, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Bartın Valisi Nırtaç Arslan, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Bartın ve Zonguldak milletvekilleri, daire amir ve müdürleri, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, başkan ve temsilcileri, mesai arkadaşları, sevenleri ve yakınları katıldı.

Orhan Maskar, göz yaşı ve dualar eşliğinde köydeki aile mezarlığına defnedildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
