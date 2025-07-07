Zonguldak'taki Gemideki Faciaya İlişkin Dava Devam Ediyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki yıl önce fırtınada batan Kafkametler gemisiyle ilgili açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Hayatını kaybeden 5 denizcinin yakınları duruşmada hazır bulundu.

Karadeniz Ereğli'de 19 Kasım 2023'te meydana gelen ve 12 kişilik mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşıldığı, 7'sinin ise kayıp olduğu gemi faciasına ilişkin açılan davada yargılamaya devam edildi. Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci celsede, geminin sahibi konumundaki Kafkametler Denizcilik ve Ticaret AŞ'nin yetkilileri olan tutuksuz sanıklar S.Ö., G.Ö. ve K.Ö. ile bazı tanıklar, SEGBİS üzerinden ifade verdi. Duruşmaya ölen denizcilerin aileleri ve taraf avukatları da katıldı.

Tanık telsiz zabiti yaşadıklarını anlattı

Gemide daha önce telsiz zabiti olarak görev yapan tanık M.K.A., yaklaşık 7 ay süren görev süresince birçok sefere katıldığını söyledi. Geminin yaşlı olmasına rağmen ciddi bir sorunla karşılaşmadıklarını belirten tanık, Ukrayna seferinde yaşadıkları patlamaya da değindi. Patlama sonrası geminin hasar aldığını ve psikolojik olarak zorlandığını ifade eden M.K.A., "Gemi otomatik pilot arızasıyla geri döndü, cihazlar çalışmıyordu. Yaşam alanında hasar, balans tankında küçük bir delik oluşmuştu" dedi.

Sanıklar iddiaları reddetti

Tanığın ifadeleri üzerine söz alan sanık S.Ö., gemide herhangi bir teknik sorun olmadığını savunarak, "Patlamadan sonra Ukraynalı yetkililer geldi ve detaylı inceleme yaptı. Tanığın söylediklerini kabul etmiyorum" dedi. Diğer sanıklar K.Ö. ve G.Ö. de geminin patlama sonrası kontrol edildiğini ve seferine devam ettiğini ileri sürdü.

Avukatlardan adli kontrol itirazı ve tutuklama talebi

Sanık avukatları, müvekkilleri hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını isteyerek, "Yurt dışı bağlantılı işleri olduğu için bu durum işlerini aksatıyor. En azından bir kişi için adli kontrolün kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Mağdur ailelerinin avukatları ise, bu talebin reddedilmesini isteyerek, sanıkların tutuklanmasını talep etti. Avukatlar, ayrıca kazaya tanık olduğu iddia edilen başka bir geminin kaptanına dair tutanakların dosyaya eklenmesini ve CHP Zonguldak Milletvekili tarafından TBMM'ye verilen soru önergesinin akıbetinin Meclis Başkanlığı'ndan öğrenilmesini de talep ettiler.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutuksuz yargılanmalarının devamına karar vererek, duruşmayı 17 Kasım tarihine erteledi. Mahkeme ayrıca eksik belgelerin tamamlanması ve gerekli yazışmaların yapılması talimatını verdi. - ZONGULDAK