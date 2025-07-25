Zonguldak'ta yangın paniği! Dumanlar bütün binayı sardı

Zonguldak'ta yangın paniği! Dumanlar bütün binayı sardı
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, boya ve yapı malzemeleri satışı yapılan bir işyerinde yangın çıktı. Yangın, kısa sürede apartmanın üst katlarına yayılan yoğun dumanla beraber panik yarattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde boya malzemeleri satışı yapılan bir showroomda yangın çıktı. Kısa sürede yayılan dumanlar apartman sakinlerine panik yaşattı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan Erdemler Apartmanı'nın zemin katında. Recep İnam'a ait boya ve yapı malzemeleri showroomunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YOĞUN DUMAN BİNAYI SARDI

Yoğun duman kısa sürede binanın üst katlarına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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