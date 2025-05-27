Zonguldak'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Zonguldak'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Zonguldak-Kilimli yolunda meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Otomobilin refüje çarpması sonucu yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak-Kilimli yolunda kontrolden çıkan otomobilin refüje çarptığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak-Kilimli yolu üzerindeki Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri'nin 2. tünel çıkışındaki kavşakta yaşandı. İddialara göre, M.C.K. yönetimindeki 10 KY 387 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada sürücü M.C.K. ile M.G., M.G. ve D.K. yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ile AFAD ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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