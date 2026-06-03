Tırı sollamak isterken kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Zonguldak'ta bir tırı sollamak isterken yola savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında İnağzı Mahallesi Çamlık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 67 KA 091 plakalı motosikletiyle ilerleyen 21 yaşındaki Birkan Koraman, önünde seyreden bir tırı sollamak istediği esnada motosikletin kontrolünü yitirdi. Dengesini kaybederek asfalt zemine savrulan sürücü ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet güçleri sevk edildi. Sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koraman, doktorların tüm çabasına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği güzergahta güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı