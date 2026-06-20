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Alaplı'da alev topuna dönen piknik tüpü korkuttu

Alaplı'da alev topuna dönen piknik tüpü korkuttu
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir apartmanın balkonunda yemek yapılırken gaz kaçağı nedeniyle alev alan piknik tüpü, sakinlerin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yemek yapılırken gaz kaçağı nedeniyle alev alan piknik tüpü, apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Olay, Alaplı ilçesi Huzurkent mevkisindeki bir apartmanın balkonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş balkonda yemek yaptığı sırada gaz kaçağı bulunan piknik tüpü aniden alev aldı. Alevlerin büyümesi üzerine vatandaş tüpü balkondan dışarı çıkararak komşularından yardım istedi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak ekipler olay yerine ulaşmadan önce apartman sakinleri, alev alan tüpü ıslak bezle sararak, kendi imkanlarıyla yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, kısa süreli panik yaşandı. İtfaiye yetkilileri, tüp kullanımında gaz kaçağına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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