Haberler

Zonguldak'ta patpat ile ticari araç çarpıştı

Zonguldak'ta patpat ile ticari araç çarpıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak-Ankara karayolu Himmetoğlu Köyü yol ayrımında gerçekleşen kazada patpat ile ticari araç çarpıştı. Patpat sürücüsü N.E. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Zonguldak'ta patpat ile ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak- Ankara karayolu Himmetoğlu Köyü yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. N.E. idaresindeki, "patpat" tabir edilen tarım aracı ile henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle patpat sürücüsü N.E. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye 'çay' daveti

DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye dikkat çeken davet
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı! Yeni hedefi akıllara zarar

2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı
title