Zonguldak'ta patpat ile ticari araç çarpıştı

Zonguldak'ta patpat ile ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak- Ankara karayolu Himmetoğlu Köyü yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. N.E. idaresindeki, "patpat" tabir edilen tarım aracı ile henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle patpat sürücüsü N.E. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK