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Zonguldak'ta Otomobilin Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti

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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ancak yapılan müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı.

Zonguldak'ta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki sahil yolunda yaşandı. Zonguldak istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 67 EE 080 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki Ömer N.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük çocuk için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ömer N. kaldırıldığı ZBEÜ Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Araç sürücüsü olay yerinde sinir krizi geçirirken, polis ekipleri ise sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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