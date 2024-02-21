Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Otomobil Yayaya Çarptı

Güncelleme:

Zonguldak'ta Uğur Mumcu kavşağında meydana gelen kazada, otomobil bir yayaya çarptı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Zonguldak'ta Uğur Mumcu kavşağında otomobil M.Ç isimli yayaya çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Uğur Mumcu kavşağında meydana geldi. İddiaya göre 34 DLD 743 plakalı otomobil M.Ç isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.Ç isimli şahıs belinden yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.Ç isimli şahsa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title