Zonguldak'ta minibüs devrildi, 4 yaralı

Zonguldak-Ankara karayolu üzerinde kontrolden çıkan bir minibüs devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı, sağlık durumları iyi.

Zonguldak-Ankara karayolu üzerinde kontrolden çıkan bir minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara yolu Devrek istikameti Milli Egemenlik Parkı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. idaresindeki 06 BR 5911 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan ve kazada yaralanan M.D., A.H., A.B. ve S.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 4 yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, devrilen aracın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
