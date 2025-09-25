Haberler

Zonguldak'ta Maden Ocaklarında Göçük: 5 İşçiden 4'ü Kurtarıldı, 1'i İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait maden ocağında meydana gelen göçükte, 5 işçiden 4'ü başarılı bir şekilde kurtarıldı. Mahsur kalan 1 işçi için kurtarma çalışmaları devam ederken, kurtarılan işçilerden birinin hafif yaralı olduğu bildirildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Müdürlüğü Kilimli İşletmesi 1. kartiyede göçük meydana geldi. Maden ocağının -263 kotundaki meydana gelen olayda, göçük altında kalan 5 işçiden 4'ü kurtarılırken, mahsur kalan bir madenciyi ise kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kurtarılan 4 madenciden birinin hafif yaralı olduğu, diğerlerinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
