Zonguldak'ta Maden Ocağında Göçük: İki İşçi Mahsur Kaldı
Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen göçükte iki işçinin mahsur kaldığı bildiriliyor. Olay yerine ambulans ve tahlisiye ekipleri sevk edildi, kurtarma çalışmaları sürüyor.
Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait maden ocağında meydana gelen göçükte ilk bilgilere göre iki işçi kurtarma çalışması sürüyor.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında -263 kotunda göçük meydana geldi
İlk bilgilere göre 2 işçi göçük altında kaldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve tahlisiye ekibi sevk edildi.
Mahsur kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa