Zonguldak'ta Maden Ocağında Göçük: İki İşçi Mahsur Kaldı

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait maden ocağında meydana gelen göçükte ilk bilgilere göre iki işçi kurtarma çalışması sürüyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında -263 kotunda göçük meydana geldi

İlk bilgilere göre 2 işçi göçük altında kaldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve tahlisiye ekibi sevk edildi.

Mahsur kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. - ZONGULDAK