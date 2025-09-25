Haberler

Zonguldak'ta Maden Ocağında Göçük: İki İşçi Mahsur Kaldı

Güncelleme:
Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen göçükte iki işçinin mahsur kaldığı bildiriliyor. Olay yerine ambulans ve tahlisiye ekipleri sevk edildi, kurtarma çalışmaları sürüyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında -263 kotunda göçük meydana geldi

İlk bilgilere göre 2 işçi göçük altında kaldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve tahlisiye ekibi sevk edildi.

Mahsur kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. - ZONGULDAK

