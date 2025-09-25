Haberler

Maden ocağında göçük: 1 işçi aranıyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Maden ocağında göçük: 1 işçi aranıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Maden ocağında göçük: 1 işçi aranıyor
Haber Videosu

Zonguldak'taki bir maden ocağında meydana gelen göçük sonucu bir işçi mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 5 işçiden 3'ü kurtarıldı. 1 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

4 İŞÇİ KURTARILDI, 1 İŞÇİ ARANIYOR

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait Karadon Müessesesi'nde maden ocağında, yerin 263 metre altında göçük oldu. Ocağın baca kısmına yakın noktada meydana gelen göçükte 5 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve TTK'ye bağlı tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan işçilerin kurtarmak için göçüğün meydana geldiği alana daha yakın olan Gelik Müessesi'nden yerin altına indi. Ekipler, işçilerden 4'ünü kurtardı. Diğer 1 işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Maden ocağında göçük: 2 işçi aranıyor

Maden ocağında göçük: 2 işçi aranıyor

Maden ocağında göçük: 2 işçi aranıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber

Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece enerji patlaması! Aleyna Tilki 9 saat yürüyüş yaptığını açıkladı

Tilki'nin sıra dışı alışkanlığı: Gece başlıyor, sabah bitiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.