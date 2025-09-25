Maden ocağında göçük: 1 işçi aranıyor

Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 5 işçiden 3'ü kurtarıldı. 1 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

4 İŞÇİ KURTARILDI, 1 İŞÇİ ARANIYOR

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait Karadon Müessesesi'nde maden ocağında, yerin 263 metre altında göçük oldu. Ocağın baca kısmına yakın noktada meydana gelen göçükte 5 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve TTK'ye bağlı tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan işçilerin kurtarmak için göçüğün meydana geldiği alana daha yakın olan Gelik Müessesi'nden yerin altına indi. Ekipler, işçilerden 4'ünü kurtardı. Diğer 1 işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.