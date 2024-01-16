Zonguldak'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarparak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak- Ankara karayolu Gökgöl tüneli mevkisinde yaşandı. Siyami O. (48) idaresindeki 16 RS 302 plakalı otomobil, havanın yağışlı olması sebebiyle kontrolden çıktı. Yol kenarındaki istinat duvarına çarpan otomobil takla atarak durabildi.

Sürücü Siyami O. ve araçta bulunan yolcular Ramazan Ö. (31) ve Serkan K.'nin (39) imdadına çevredeki sürücüler yetişti. Ters dönen araçtan çıkartılan yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ZBEÜ Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler kazadan sonra yol güvenliği alırken kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla çekildi. - ZONGULDAK