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Zonguldak'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Zonguldak'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde M.D idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek kaza yaptı. Olayda 3 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri duruma müdahale etti.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alapli lçesine bağlı İncivez Köyü yolu üzerinde meydana gelen kazada M.D idaresindeki 67 DY 599 plakalı otomobil; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi yaparak yaralıları ambulanslarla hastaneye sevk etti. Kazada yaralanan 3 kişinin sağlık durumlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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