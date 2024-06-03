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Zonguldak'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı

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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil bariyerlere çarptı ve sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Kozlu ilçesi Ateşoğlu Sitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre Alper Y. yönetimindeki 67 AJ 014 plakalı BMW marka otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Alper Y. hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Alper Y.'ye ilk müdahaleyi yapıp, hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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